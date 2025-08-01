Сьогодні, 1 серпня, святкують світле свято – Медовий Спас або Маковія. У цей день люди готують різноманітні страви з додаванням меду, який перед цим освятили в церкві.

Що цікаво, у давнину вірили, що цей продукт має цілющі властивості на Маковія. Ба більше, освячений мед міг оберігати людей та зцілити їх від хвороб, пише LifeStyle24.

Не пропустіть Головний святковий продукт: чому мед на Маковія має цілющі властивості

З нагоди свята наша редакція підготувала найгарніші привітання з Медовим Спасом у картинках і листівках. Обов'язково збережіть їх собі та надішліть рідним і близьким сьогодні. Проведіть це свято у сімейному колі та підніміть настрій своїй родині яскравими картинками-привітаннями.

Привітання з Медовим Спасом 2025: картинки й листівки

Привітання з Медовим Спасом 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Медовим Спасом 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Медовим Спасом 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Медовим Спасом 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Медовим Спасом 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Медовим Спасом 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Медовим Спасом 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Медовим Спасом 2025 / Колаж LifeStyle24

Сподіваємось, що вам сподобалися картинки й листівки з нашої добірки. Обирайте привітання з переліку та надішліть їх найріднішим. Подаруйте їм позитивні емоції на Медовий Спас. Зі святом!