Якщо освятити цей продукт у церкві, то він матиме цілющі властивості. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

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Чому мед на Маковія має цілющі властивості?

Згідно з давніми прикметами, мед на Медовий Спас стає благословенним даром природи, який очищує душу і тіло. Люди вірили, що ложка освяченого продукту здатна захистити від хвороб, зняти втому, втамувати біль та подарувати силу впродовж усього року. Цей мед часто давали дітям і хворим, а також клали його до святкової випічки та зберігали в домі як оберіг.

Крім цього, вважалося, що хто першим скуштує цей освячений продукт на Маковія, той буде здоровим увесь рік. А якщо на Медовий Спас пригостити медом бідного чи нужденного, то щастя й добробут не залишать оселю.

До того ж на Маковія заведено ділитися цим продуктом з іншими людьми.

Чому мед на Медовий Спас має цілющі властивості / Фото Freepik

Що покласти у кошик на Маковія?

У святковий кошик варто покласти мед, на честь якого і назвали цей Спас. Освячений продукт вважається цілющим і першим, який можна куштувати після збору.

До кошика також кладуть запашні букети з польових трав і квітів, які в народі називають "маковійчиками". Вважалося, що якщо забути освятити квіти на Маковія, то виникав високий ризик накликати неврожай у наступному році. Зазвичай після освячення ці квіти й трави зберігають за іконами, вплітають у віночки або розвішують на дверях як оберіг для дому.