У народі цей день називають медовим, бо до церкви заведено нести баночки з медом нового збору для освячення. Та попри особливу атмосферу, Медовий Спас має і певні обмеження. Про заборони й прикмети на Маковія 2025 – пише LifeStyle24.

Дивіться також Що можна та не можна їсти у період Успенського посту 2025: повний перелік продуктів

Що не можна робити на Медовий Спас 2025?

Не варто лаятися та сперечатися з рідними й близькими.

Не рекомендується лихословити, конфліктувати, пліткувати та заздрити.

Не можна важко працювати в полі та на городі.

Не слід займатися хатніми справами.

Не варто шити, в'язати та вишивати.

Не рекомендується їсти мед, поки він неосвячений.

Не можна купати худобу.

Не слід купатися у водоймах.

Не варто їсти м'ясні, рибні та молочні продукти.

Не рекомендується пити алкоголь та курити.

Не можна розважатися та веселитися.

Не слід ображати тварин.

Не варто влаштовувати гучні вечірки.

Медовий Спас 2025 / Фото Pinterest

Народні прикмети на Маковія 2025

Якщо на Маковія піде дощ, то до кінця року буде мало пожеж.

Якщо хтось піде купатися 1 серпня, то може потонути.

Якщо буде гарна погода на Маковія, то такою ж буде й осінь.

Якщо загадати бажання, перед тим як з'їсти ложку освяченого меду, то воно обов'язково збудеться.

Зауважимо, що наша редакція вже розповідала про заборони, які діють у період Успенського посту 2025.