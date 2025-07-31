В народе этот день называют медовым, потому что в церковь принято нести баночки с медом нового сбора для освящения. Но несмотря на особую атмосферу, Медовый Спас имеет и определенные ограничения. О запретах и приметах на Маковея 2025 – пишет LifeStyle24.

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Что нельзя делать на Медовый Спас 2025?

  • Не стоит ругаться и спорить с родными и близкими.
  • Не рекомендуется сквернословить, конфликтовать, сплетничать и завидовать.
  • Нельзя тяжело работать в поле и на огороде.
  • Не следует заниматься домашними делами.
  • Не стоит шить, вязать и вышивать.
  • Не рекомендуется есть мед, пока он неосвященный.
  • Нельзя купать скот.
  • Не следует купаться в водоемах.
  • Не стоит есть мясные, рыбные и молочные продукты.
  • Не рекомендуется пить алкоголь и курить.
  • Нельзя развлекаться и веселиться.
  • Не следует оскорблять животных.
  • Не стоит устраивать шумные вечеринки.

Медовый Спас 2025 Медовый Спас 2025 / Фото Pinterest

Народные приметы на Маковея 2025

  • Если на Маковея пойдет дождь, то до конца года будет мало пожаров.
  • Если кто-то пойдет купаться 1 августа, то может утонуть.
  • Если будет хорошая погода на Маковея, то такой же будет и осень.
  • Если загадать желание, перед тем как съесть ложку освященного меда, то оно обязательно сбудется.

Заметим, что наша редакция уже рассказывала о запретах, которые действуют в период Успенского поста 2025.