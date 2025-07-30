З Міжнародним днем дружби 2025: зворушливі привітання у картинках і словах
- Міжнародний день дружби відзначається 30 липня, встановлений Генеральною Асамблеєю ООН у 2011 році.
- LifeStyle24 підготував привітання у картинках, прозі й віршах для цього свята.
30 липня в усьому світі відзначають Міжнародний день дружби. Це свято встановила Генеральна Асамблея ООН у 2011 році.
Головна мета Міжнародного дня дружби – нагадати про цінність дружніх стосунків, підтримку та взаєморозуміння, які ми знаходимо в друзях. З нагоди свята LifeStyle24 підготував щирі привітання у картинках, прозі й віршах, які ви можете надіслати своїм найближчим людям.
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Як привітати з Міжнародним днем дружби 2025?: картинки, проза й вірші
Вітаю з Днем дружби!
Разом жити нам веселіше.
Знай, хоч в радість, хоч в біду
Я тебе не підведу!
Лише добра тобі бажаю,
Щастя, радості й любові,
Ніколи не знати печалі.
Краще все буде з тобою!
***
У цей день хочу друзів привітати,
Подарувати вам теплі слова.
Не можу без вас себе уявити,
Дружба наша істинно міцна!
Я хочу, щоб були ви здорові,
Щастя просто било через край,
Щоб небо було волошковим,
Цілий рік в душі – квітучий май!
Щоб наша дружба не закінчувалася,
Їй перешкоди були не страшні,
Щоб в серці назавжди залишилися
Наші сподівання і кращі мрії!
***
Вітаю із Міжнародним днем дружби. Бажаю дружити з добрими людьми, які завжди тебе підтримають і зрозуміють. Бажаю, щоб ця дружба була міцною і сильною, щоб ні кілометри, ні вітри долі, ні життєві позиції один одного не загрожували сколом або тріщиною в теплих і щирих дружніх стосунках.
***
Дружба – це одна з найважливіших речей у нашому житті! Спасибі вам, дорогі друзі, за роки дружби! Ми розуміємо один одного з півслова, нам вічно весело, але ми завжди готові розділити разом печалі! Дякую вам за все, мої дорогі серцю люди! Нехай наша дружба тільки міцнішає з року в рік!
До речі, 30 липня також відзначають День свекра. Наша редакція підготувала теплі привітання з цим сімейним святом.
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З Днем дружби хочу привітати!
Це свято для всіх нас,
Щоб дружбу світлу прославити,
Ту, що лікує у важкий час.
Вам бажаю друзів берегти,
Ніколи їх не зраджувати,
Допомагати, любити та вірити,
Любити та розуміти!
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З Днем дружби тебе вітаю,
Адже дружба найцінніша валюта.
Цінніше за багатства і злата.
Дорожче алмазів і шуби.
Бути другом буває не просто,
Хоча і дуже приємно.
Завжди є сто тем і питань,
Веселі свята, презенти.
Бажаю тобі я сьогодні
Усмішок й радості, щастя.
Більше друзів й здоров'я,
Щоб з ними частіше зустрічатись!
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Вітаю з Днем дружби! Нехай у твоєму житті завжди будуть поруч люди, з якими можна ділитися радістю, підтримкою та незабутніми моментами. Нехай ця дружба буде як сонце, що освітлює шлях і приносить тепло в будь-яку погоду!
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Вітаю з чудовим святом – Днем дружби! Нехай кожен день приносить тобі нові можливості для радості й веселих спільних миттєвостей. Бажаю, щоб дружба завжди була джерелом натхнення, сили та тепла у твоєму житті!