30 липня в усьому світі відзначають Міжнародний день дружби. Це свято встановила Генеральна Асамблея ООН у 2011 році.

Головна мета Міжнародного дня дружби – нагадати про цінність дружніх стосунків, підтримку та взаєморозуміння, які ми знаходимо в друзях. З нагоди свята LifeStyle24 підготував щирі привітання у картинках, прозі й віршах, які ви можете надіслати своїм найближчим людям.

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Як привітати з Міжнародним днем дружби 2025?: картинки, проза й вірші

Вітаю з Днем дружби!

Разом жити нам веселіше.

Знай, хоч в радість, хоч в біду

Я тебе не підведу!

Лише добра тобі бажаю,

Щастя, радості й любові,

Ніколи не знати печалі.

Краще все буде з тобою!

***

У цей день хочу друзів привітати,

Подарувати вам теплі слова.

Не можу без вас себе уявити,

Дружба наша істинно міцна!

Я хочу, щоб були ви здорові,

Щастя просто било через край,

Щоб небо було волошковим,

Цілий рік в душі – квітучий май!

Щоб наша дружба не закінчувалася,

Їй перешкоди були не страшні,

Щоб в серці назавжди залишилися

Наші сподівання і кращі мрії!

Привітання з Міжнародним днем дружби 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю із Міжнародним днем дружби. Бажаю дружити з добрими людьми, які завжди тебе підтримають і зрозуміють. Бажаю, щоб ця дружба була міцною і сильною, щоб ні кілометри, ні вітри долі, ні життєві позиції один одного не загрожували сколом або тріщиною в теплих і щирих дружніх стосунках.

***

Дружба – це одна з найважливіших речей у нашому житті! Спасибі вам, дорогі друзі, за роки дружби! Ми розуміємо один одного з півслова, нам вічно весело, але ми завжди готові розділити разом печалі! Дякую вам за все, мої дорогі серцю люди! Нехай наша дружба тільки міцнішає з року в рік!

Привітання з Міжнародним днем дружби 2025 / Колаж LifeStyle24

До речі, 30 липня також відзначають День свекра. Наша редакція підготувала теплі привітання з цим сімейним святом.

***

З Днем дружби хочу привітати!

Це свято для всіх нас,

Щоб дружбу світлу прославити,

Ту, що лікує у важкий час.

Вам бажаю друзів берегти,

Ніколи їх не зраджувати,

Допомагати, любити та вірити,

Любити та розуміти!

***

З Днем дружби тебе вітаю,

Адже дружба найцінніша валюта.

Цінніше за багатства і злата.

Дорожче алмазів і шуби.

Бути другом буває не просто,

Хоча і дуже приємно.

Завжди є сто тем і питань,

Веселі свята, презенти.

Бажаю тобі я сьогодні

Усмішок й радості, щастя.

Більше друзів й здоров'я,

Щоб з ними частіше зустрічатись!

Привітання з Міжнародним днем дружби 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю з Днем дружби! Нехай у твоєму житті завжди будуть поруч люди, з якими можна ділитися радістю, підтримкою та незабутніми моментами. Нехай ця дружба буде як сонце, що освітлює шлях і приносить тепло в будь-яку погоду!

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Вітаю з чудовим святом – Днем дружби! Нехай кожен день приносить тобі нові можливості для радості й веселих спільних миттєвостей. Бажаю, щоб дружба завжди була джерелом натхнення, сили та тепла у твоєму житті!