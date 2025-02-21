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lifestyle 24 Привітання З Міжнародним днем рідної мови 2025: неймовірні картинки-привітання
21 лютого, 06:00
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З Міжнародним днем рідної мови 2025: неймовірні картинки-привітання

Влада Пономарьова

Сьогодні, 21 лютого, весь світ відзначає Міжнародний день рідної мови. Це свято нагадує про важливість збереження культурної спадщини та національної ідентичності.

Його започаткували на XXX сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО в Парижі. Ця подія відбувалася з 26 жовтня по 17 листопада 1999 року. Головною метою свята є підтримка мовного різноманіття та захист мов, що опинилися під загрозою зникнення.

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В Україні цей день має особливе значення, адже українська мова є невіддільною частиною нашої історії та боротьби за незалежність. Традиційно у навчальних закладах проводяться тематичні уроки, флешмоби, конкурси, диктанти та лекції. У Міжнародний день рідної мови люди звертають особливу увагу на її розвиток та популяризацію серед молоді.

З нагоди свята 24 Канал підготувала яскраві картинки-привітання. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб потім не витрачати час, та надішліть рідним і близьким, яким хочете подарувати гарний настрій у цей важливий день.

Привітання з Міжнародним днем рідної мови 2025: картинки й листівки

Привітання з Міжнародним днем рідної мови 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Міжнародним днем рідної мови 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Міжнародним днем рідної мови 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Міжнародним днем рідної мови 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Міжнародним днем рідної мови 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Міжнародним днем рідної мови 2025 / Колаж LifeStyle24 Привітання з Міжнародним днем рідної мови 2025 / Колаж LifeStyle24

Нагадайте своїм друзям і знайомим про важливість рідної мови. Зі святом!