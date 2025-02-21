Його започаткували на XXX сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО в Парижі. Ця подія відбувалася з 26 жовтня по 17 листопада 1999 року. Головною метою свята є підтримка мовного різноманіття та захист мов, що опинилися під загрозою зникнення.

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В Україні цей день має особливе значення, адже українська мова є невіддільною частиною нашої історії та боротьби за незалежність. Традиційно у навчальних закладах проводяться тематичні уроки, флешмоби, конкурси, диктанти та лекції. У Міжнародний день рідної мови люди звертають особливу увагу на її розвиток та популяризацію серед молоді.

З нагоди свята 24 Канал підготувала яскраві картинки-привітання. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб потім не витрачати час, та надішліть рідним і близьким, яким хочете подарувати гарний настрій у цей важливий день.

Привітання з Міжнародним днем рідної мови 2025: картинки й листівки

Привітання з Міжнародним днем рідної мови 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Міжнародним днем рідної мови 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Міжнародним днем рідної мови 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Міжнародним днем рідної мови 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Міжнародним днем рідної мови 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Міжнародним днем рідної мови 2025 / Колаж LifeStyle24 Привітання з Міжнародним днем рідної мови 2025 / Колаж LifeStyle24

Нагадайте своїм друзям і знайомим про важливість рідної мови. Зі святом!