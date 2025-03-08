Щирі привітання з Міжнародним жіночим днем 2025: теплі слова у прозі й віршах

Міжнародний жіночий день, який відзначають 8 березня, спочатку не мав нічого спільного з квітами та подарунками. Це був день солідарності та боротьби за гендерну рівність.

У сучасному світі багато людей наголошують, що справжній сенс 8 березня не варто зводити лише до компліментів та інших радянських ідей. У Міжнародний жіночий день важливо згадати про рух за права жінок, адже у багатьох країнах досі існує нерівність, дискримінація та насильство, розповідає 24 Канал.

Не пропустіть Найгарніші привітання з 8 березня: чарівні листівки й картинки

З нагоди свята наша редакція підготувала привітання з 8 березня у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним і близьким та нагадайте про важливу історію цього свята.

Привітання з 8 березня: картинки, проза й вірші

Вітаю з 8 березня і від щирого серця бажаю неймовірно щасливого настрою, чудових миттєвостей у житті, справжніх почуттів, які надихнуть тебе на великі справи й цікаві захоплення.

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З 8 березня! Бажаю тобі завжди гарного настрою, щирого та взаємного кохання, неймовірного щастя. Залишайся завжди такою ж усміхненою та нехай у твоїй душі завжди буде весна!

Привітання з 8 березня / Колаж LifeStyle24

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Вітаю з 8 березня та бажаю, щоб життя дарувало тільки радість та велике щастя. Нехай для твоєї душі кожен день буде натхненним, яскравим та неперевершеним.

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Вітаю з 8 березня!

Хоч холодні в нас ще дні,

Та серця в вас запальні,

Милі, добрі й ласкаві,

Дорогі для нас, кохані!

Будьте щасливі й здорові,

Радісні й драйвові!

Щоб удача зустрічалась,

Й доля щиро усміхалась!

Привітання з 8 березня / Колаж LifeStyle24

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Дорогі жінки, вітаю вас з 8 березня! У Міжнародний жіночий день від душі бажаю легкості, бадьорості, тепла, усмішок і прекрасного настрою. Нехай збудуться всі бажання, в сім'ях буде щастя, а в Україні – мир!

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З 8 березня вітаю!

Щастя лиш тобі бажаю.

Море квітів та уваги.

Від близьких ще і поваги.

Усмішок як зорі ясні.

Дні хай будуть всі прекрасні.

Щоб збулися всі-всі мрії,

Кохання, драйву та надії.

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Зі святом, з 8 березня! Бажаю, щоб ранок починався з кави, усмішки, радісних новин, сонячних промінців на обличчі, день тішив безтурботністю, новими зустрічами, щирими людьми та привітністю, а вечір закінчувався щасливою втомою, романтикою та солодкими снами.

Привітання з 8 березня / Колаж LifeStyle24

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Вас з жіночим днем вітаю!

І всього я вам бажаю:

Щастя, радості, любові,

Щоб були завжди здорові.

Горе вас, щоб оминало,

В серці смутку не бувало,

Щоб лише найкращим всім

Ваш наповнювався дім!

***

З 8 березня щиро вітаємо

Та весняного щастя бажаємо!

Перетворяться в казку хай будні,

Будуть вдалі вони й незабутні,

Хай весна вас зігріє турботою,

Задоволені будьте роботою,

Хай щастить вам щодня, знов і знов,

А в сім'ї запанує любов,

Щоб у серці азарт бушував,

А в душі тільки мир панував!