Щирі привітання з Міжнародним жіночим днем 2025: теплі слова у прозі й віршах
- Міжнародний жіночий день 8 березня нагадує про боротьбу за гендерну рівність, а не лише про квіти та подарунки.
- 24 Канал підготував різноманітні привітання з 8 березня у вигляді картинок, прози та віршів.
Міжнародний жіночий день, який відзначають 8 березня, спочатку не мав нічого спільного з квітами та подарунками. Це був день солідарності та боротьби за гендерну рівність.
У сучасному світі багато людей наголошують, що справжній сенс 8 березня не варто зводити лише до компліментів та інших радянських ідей. У Міжнародний жіночий день важливо згадати про рух за права жінок, адже у багатьох країнах досі існує нерівність, дискримінація та насильство, розповідає 24 Канал.
Не пропустіть Найгарніші привітання з 8 березня: чарівні листівки й картинки
З нагоди свята наша редакція підготувала привітання з 8 березня у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним і близьким та нагадайте про важливу історію цього свята.
Привітання з 8 березня: картинки, проза й вірші
Вітаю з 8 березня і від щирого серця бажаю неймовірно щасливого настрою, чудових миттєвостей у житті, справжніх почуттів, які надихнуть тебе на великі справи й цікаві захоплення.
***
З 8 березня! Бажаю тобі завжди гарного настрою, щирого та взаємного кохання, неймовірного щастя. Залишайся завжди такою ж усміхненою та нехай у твоїй душі завжди буде весна!
***
Вітаю з 8 березня та бажаю, щоб життя дарувало тільки радість та велике щастя. Нехай для твоєї душі кожен день буде натхненним, яскравим та неперевершеним.
***
Вітаю з 8 березня!
Хоч холодні в нас ще дні,
Та серця в вас запальні,
Милі, добрі й ласкаві,
Дорогі для нас, кохані!
Будьте щасливі й здорові,
Радісні й драйвові!
Щоб удача зустрічалась,
Й доля щиро усміхалась!
***
Дорогі жінки, вітаю вас з 8 березня! У Міжнародний жіночий день від душі бажаю легкості, бадьорості, тепла, усмішок і прекрасного настрою. Нехай збудуться всі бажання, в сім'ях буде щастя, а в Україні – мир!
***
З 8 березня вітаю!
Щастя лиш тобі бажаю.
Море квітів та уваги.
Від близьких ще і поваги.
Усмішок як зорі ясні.
Дні хай будуть всі прекрасні.
Щоб збулися всі-всі мрії,
Кохання, драйву та надії.
***
Зі святом, з 8 березня! Бажаю, щоб ранок починався з кави, усмішки, радісних новин, сонячних промінців на обличчі, день тішив безтурботністю, новими зустрічами, щирими людьми та привітністю, а вечір закінчувався щасливою втомою, романтикою та солодкими снами.
***
Вас з жіночим днем вітаю!
І всього я вам бажаю:
Щастя, радості, любові,
Щоб були завжди здорові.
Горе вас, щоб оминало,
В серці смутку не бувало,
Щоб лише найкращим всім
Ваш наповнювався дім!
***
З 8 березня щиро вітаємо
Та весняного щастя бажаємо!
Перетворяться в казку хай будні,
Будуть вдалі вони й незабутні,
Хай весна вас зігріє турботою,
Задоволені будьте роботою,
Хай щастить вам щодня, знов і знов,
А в сім'ї запанує любов,
Щоб у серці азарт бушував,
А в душі тільки мир панував!