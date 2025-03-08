Насправді ця дата має глибоке коріння у боротьбі жінок за рівні права, достойні умови праці та політичне представництво. Свято 8 березня бере початок із протестів робітниць у США та Європі наприкінці XIX – на початку XX століття. Втім, влада Радянського Союзу повністю зруйнувала сенс Міжнародного жіночого дня. У СРСР активно поширювався наратив про те, що 8 березня – свято краси, квітів і компліментів. Проте українці відмовляються від радянських звичаїв і все частіше згадують про феміністичні сенси Міжнародного жіночого дня.

Не пропустіть Завтра – Міжнародний жіночий день 2025: картинки-привітання з 8 березня

Сьогодні жінки продовжують відстоювати свої права, зокрема у питаннях рівної оплати праці, захисту від насильства та доступу до лідерських позицій. З нагоди свята 24 Канал підготував щирі картинки-привітання. Цей день – не лише привід для святкування, а й нагадування про важливість гендерної рівності у сучасному суспільстві.

Привітання з 8 березня: картинки й листівки

Привітання з 8 березня / Колаж LifeStyle24

Привітання з 8 березня / Колаж LifeStyle24

Привітання з 8 березня / Колаж LifeStyle24

Привітання з 8 березня / Колаж LifeStyle24

Привітання з 8 березня / Колаж LifeStyle24

Привітання з 8 березня / Колаж LifeStyle24

Привітання з 8 березня / Колаж LifeStyle24

Привітання з 8 березня / Колаж LifeStyle24

Нагадайте своїм рідним про справжню історію Міжнародного жіночого дня і привітайте їх зі святом.