Сьогодні, 17 вересня, за старим стилем християни відзначають свято ікони Божої Матері "Неопалима Купина". У цей день віряни традиційно звертаються до Пресвятої Богородиці та просять у Неї захисту та здоров'я.

Як правильно молитися перед іконою Божої Матері "Неопалима Купина" – розповідає LifeStyle24. Наша редакція зібрала найпотужніші молитви, з якими ви можете звернутися до Діви Марії.

Які молитви читають перед іконою Богородиці "Неопалима Купина"?

О, Пресвята і Преблагословенна Мати Господа нашого Ісуса Христа! Припадаємо і поклоняємося Тобі перед святою і пречесною іконою Твоєю, якою Ти дивні і преславні чудеса являєш, від вогненного спалення і блискавичного грому оселі і міста наші спасаєш, хворих зціляєш і всі благі наміри наші добре виконуєш. Смиренно молимо Тебе, всесильна роду нашого Заступнице, сподоби і нас, немічних та грішних, Твоєї материнської участі і допомоги. Спаси і збережи, Владичице, під покровом милості Твоєї Церкву Твою, всю країну нашу православну, усіх воїнів, пожежників, лікарів, рятівників і всіх нас, що припадаємо до Тебе з вірою і любов’ю та сердечно просимо зі сльозами Твого заступництва. Амінь.

***

Владичице Всемилостива, умилосердься над нами, бо обтяжені ми багатьма гріхами і не маємо відваги звернутись до Христа Господа і просити Його про помилування і прощення, але Тебе просимо Його ублагати, Матір Його по плоті. Ти ж, Всеблага, простягни до Нього богоприємні руки Твої і заступися за нас перед благістю Його, випрошуючи нам прощення провин наших, благочестивого і мирного життя, благої християнської кончини і доброї відповіді на Страшному суді Його. Найбільше ж у час грізного відвідання Божого, коли загоряться вогнем домівки наші, чи блискавковим громом настрашені будемо, яви нам милостиве Твоє заступництво і могутню допомогу. Щоб, спасенні всесильними Твоїм до Господа молитвами, тимчасового покарання Божого тут позбавились і вічне блаженство райське успадкували та зі всіма святими оспівували пречесне і величне ім’я Пресвятої Тройці, Отця, і Сина, і Святого Духа, і Твоє велике до нас милосердя, навіки-віків. Амінь.

***

Царице Небесна, Владичице наша, Мати Творця, Господа слави й Владики всіляких! Тобою, Цар над царями та Пан над панами, землі нам показали. Ти Мати Світу і всього живого, що колись в утробі Твоїй носила Ісуса й обіймала Немовля Боже. Сьогодні ми прибігаємо до Тебе, як до непорушних стін і заступництва: зглянься на милосердя, Богородице, на озлоблення наше і зціли душі та тіла від хвороб. За дні осені нас захистом благодаті Твоєї, у темряві ж вночі просвіти світлом понад всім. Богородице, Ти царюєш, стоячи перед престолом Святої Трійці. Змилуйся над нами й надішли нам свою допомогу. На віки віків, Амінь!

Ікона Божої Матері "Неопалима Купина" / Фото Pinterest

Значення ікони Богородиці "Неопалима Купина"