4 найсильніші молитви, які обов'язково треба прочитати на Великдень

20 квітня люди святкуватимуть важливе християнське свято – Воскресіння Христове. У цей день віряни традиційно підуть до церкви, де читатимуть молитви.

Вважається, що після цього християни будуть захищені від різних неприємностей та захворювань. LifeStyle24 зібрав молитви, які обов'язково треба прочитати на Великдень. Молитися можна не лише у храмі, але й вдома. Важливо робити це щиро, і тоді всі бажання будуть почуті.

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Які молитви треба читати на Великдень

Молитва про зцілення від хвороби

В ім'я Отця, нашого Предвічного Творця, в ім'я Сина Божого Ісуса Христа і Святого Духа. Нині і вічно і назавжди. Амінь! Служив Господу Богу Лука Христовому за царя Мануїла Комніна. Служив він у позолоченій Лаврі Святій. Так сталося, що напередодні Великодня світлої, в Лаврі золоченої Одигітрія, Пресвята Богородиця, з'явилася двом сліпим людям. Сліпців вона привела у Влахернський храм. Спустилися ангели, херувими, Серафими і заспівали перед Матінкою, сліпі прозріли. Це молитву сильну святі ченці написали, після чого всі 40 святих її благословили. Воістину! Господь вказав: "Хто дану молитву в передвеликодню ніч перед Великоднем прочитає, той з її допомогою від трьох смертей піде". В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Нині і повсякчас і навіки-віків. Амінь.

Молитва на удачу і захист від зла

В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. У святу неділю Ісус Христос воскрес, людям всім велику надію і радість дарувавши. Відтепер Господа нашого всі християни прославляють, слава про нього шириться від землі до небес. Силою своєю і милістю своєю незмірною він сьогодні нас рабів Божих оберігає і опікується. Чує він наші молитви і всі їх приймає, від всяких бід рятує. Почуй і мене, Господи, допоможи мені, спаси мене і захисти мене від негараздів і бід відтепер і навіки-віків. Амінь.

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Молитва за мир в Україні

Боже, Творцеві і Отче всіх людей, ти закликаєш до себе всі народи світу. Просвіти їх, щоб серед суєти нашого часу вони дізналися про те, що може принести їм мир. Пробуди в них щире прагнення до розуміння і єдності. Допоможи їм прощати один одному те зло, яке вони завдавали і продовжують завдавати своїм ближнім, допоможи їм співпрацювати в справі миру, поважаючи права кожної людини в злагоді з твоєю волею. Очисти їх серця від усякого образи і ненависті. Збережи всі народи від гордині, егоїзму і міжнаціональної ворожнечі. Нехай всі народи усвідомлюють свій обов'язок піклуватися про мир і рішуче встануть на шлях єдності, з любов'ю співпрацюючи один з одним. Амінь.

Молитва на заміжжя і любов

Всеблагий Господь, Я, раба Божа знаю, що щаслива тільки в любові до Тебе. Всією душею і серцем вірую в силу і милість твою. Виконую будь-яку святу волю Твою. Довіряю себе Тобі, керуй Моєю душею і наповнюй моє серце тільки тобі знаним сенсом життя. Ти творець мій, так збережи мене від гордості і самолюбства, нехай прикрасами моїми стане розум, скромність і цнотливість. Закон твій наказує людям жити в законному шлюбі. Так нехай же мені на життєвому шляху зустрінеться людина, яка мені стане опорою в житті. Хай будемо жити ми з ним у мирі та злагоді. Допоможи мені виконати призначення своє, бо Ти сказав, дружина чоловікові повинна бути дана в помічниці. Щоб міг рід людський множитися і землю населяти. Почуй смиренне звернення моє і допоможи, щоб могли ми з судженим моїм прославляти Твої святі справи відтепер і навіки-віків. Амінь.