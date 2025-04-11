Чи є погана погода причиною не йти до церкви: священник дав чітку відповідь

Холодна погода часто не викликає бажання виходити на вулицю. Деякі віряни сумніваються, чи варто йти до храму, якщо на вулиці падає сніг чи дощ.

У такому разі християнам не слід відмовлятися від молитви в церкві. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на відео священника ПЦУ Юліана Тимчука.

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Чи є погана погода причиною не йти до церкви

Священник Православної церкви України Юліан Тимчук вже дав відповідь на це питання. За його словами, віряни мають йти до храму, навіть коли на вулиці панують холод і мороз. Бог не дивиться на погоду, коли дає людям благословення, та завжди допомагає людям у лихі часи. Якщо віряни хочуть, щоб Господь їх підтримав, то слід одягнутися тепліше та вирушити в храм навіть у погану погоду.

Треба йти до храму й молитися. Бог не дивиться на те, яке гарне сонечко та як воно світить, коли вам погано. Слід подивитися на погоду та зрозуміти, що одягнути до храму, та піти,

– зауважив священник Юліан Тимчук.

Чи можна йти до храму в спортивному костюмі

Питання зовнішнього вигляду в храмі все частіше стає причиною для дискусій. Хтось вважає, що на Божу службу не доречно приходити у спортивному одязі. Водночас інші люди впевнені, що вбрання вірянина немає значення у храмі.

За словами священника Православної церкви України Олексія Філюка, Бог дивиться на серце, а не на одяг. Однак християни повинні пам'ятати, що під час зустрічі з Господом у храмі варто бути пристойно вбраним. Втім, якщо парафіянин все ж прийшов у спортивному костюмі до церкви, то нічого страшного не станеться.