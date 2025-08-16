Викидати сміття ввечері здається буденною справою, але давні вірування попереджають про можливі неприємності. Зокрема, наші предки вірили, що таке заняття може позбавити домівку щастя та фінансового добробуту.

У фен-шуї кажуть, що разом із відходами можна "винести" удачу, а домовик в оселі може роздратуватися та наслати дрібні неприємності. Сьогодні ж люди намагаються уникати вечірнього виносу сміття з більш практичних причин. Детальніше про це – далі в матеріалу Lifestyle 24.

Наші предки вірили, що викидати сміття після заходу сонця небезпечно. Ходили вірування, що людина, яка це робить, може потрапити у сварки та непорозуміння з рідними чи друзями.

Водночас у фен-шуї кажуть, що ввечері винос сміття може забрати удачу, щастя та фінансовий успіх.

До того ж раніше багато людей вважали, що у кожному домі є домовий. Вночі він шукає їжу, і якщо на столі її немає, може заглянути у сміття. Відтак, якщо на ніч викинути сміття – значить образити домовика, і він нібито може нашкодити вам у побуті.

Сьогодні люди більше думають про практичні речі. Вони стараються не виносити сміття в основному через обережність. У темний час доби простіше потрапити у неприємну ситуацію, зокрема зіштовхнутися зі зграєю бездомних собак чи незнайомців. Взимку похід з важким пакетом може призвести до падіння на льоду, а осіннього вечора можна запросто потрапити в калюжу.

Але тут важливо зазначити, що вирішувати – виносити сміття ввечері чи ні – кожен має сам. У будь-якому випадку варто робити це обачливо.