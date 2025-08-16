Выбрасывать мусор вечером кажется обыденным делом, но древние верования предупреждают о возможных неприятностях. В частности, наши предки верили, что такое занятие может лишить дом счастья и финансового благополучия.

В фэн-шуе говорят, что вместе с отходами можно "вынести" удачу, а домовой в доме может разозлиться и наслать мелкие неприятности. Сегодня же люди стараются избегать вечернего выноса мусора по более практическим причинам. Подробнее об этом – далее в материале Lifestyle 24.

Интересно Кто из знаков зодиака имеет самую сильную связь со Вселенной – астрологи ответили

Наши предки верили, что выбрасывать мусор после захода солнца опасно. Ходили верования, что человек, который это делает, может попасть в ссоры и недоразумения с родными или друзьями.

В то же время в фэн-шуе говорят, что вечером вынос мусора может забрать удачу, счастье и финансовый успех.

К тому же раньше многие люди считали, что в каждом доме есть домовой. Ночью он ищет пищу, и если на столе ее нет, может заглянуть в мусор. Поэтому, если на ночь выбросить мусор – значит обидеть домового, и он якобы может навредить вам в быту.

Сегодня люди больше думают о практических вещах. Они стараются не выносить мусор в основном из-за осторожности. В темное время суток проще попасть в неприятную ситуацию, в частности столкнуться со стаей бездомных собак или незнакомцев. Зимой поход с тяжелым пакетом может привести к падению на льду, а осенним вечером можно запросто попасть в лужу.

Но здесь важно отметить, что решать – выносить мусор вечером или нет – каждый должен сам. В любом случае стоит делать это осмотрительно.