Сьогодні – М'ясопусна батьківська субота 2025: суворі заборони цього дня

М'ясопусна батьківська субота – день, коли християни вшановують пам'ять померлих рідних і близьких. Цьогоріч її відзначають 22 лютого.

Цей день щорічно припадає на суботу, за тиждень до початку Великого посту. Детальніше про заборони – розповідає 24 Канал.

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Що не можна робити у М'ясопусну поминальну суботу

У М'ясопусну батьківську суботу діють суворі обмеження, яких варто дотримуватися, адже цей день присвячений молитвам за спокій душ померлих. Так, не можна влаштовувати гучних святкувань, голосно слухати музику, веселитися, співати чи розважатися, оскільки цей час має бути сповнений зосередженості, спокою та духовного роздуму. Особливо важливо пам'ятати, що влаштовувати застілля на цвинтарі, а тим більше – безпосередньо біля могил померлих, є недопустимим. Це суперечить християнській традиції, оскільки основним способом вшанування покійників є молитва, а не частування. Також не рекомендується приносити до храму м'ясні продукти та алкогольні напої.

М'ясопусна батьківська субота 2025 / Фото Freepik

Крім цього, у поминальну суботу вірянам слід уникати лайливих слів, сварок, образ і пліток. Адже цей день має бути сповнений добрих намірів і щирих молитов. Водночас не варто згадувати погані вчинки або недоліки померлих родичів, адже церква закликає до милосердя, прощення і світлих думок про тих, хто відійшов у вічність.

Традиції М'ясопусної поминальної суботи

У цей день віряни вшановують пам'ять померлих родичів. Для того, щоб душі загиблих знайшли спокій, варто провести цю суботу в сімейному колі за молитвою. Спершу християни йдуть до церкви, де відбуваються літургії, та ставлять свічки за упокій померлих рідних. Після цього віряни вирушають на кладовище та готують поминальний обід. Зазвичай на столі стоять страви, які полюбляли їсти покійні родичі.

Також у М'ясопусну пам'ятну суботу заведено займатися благодійністю й допомагати нужденним. Вірянам слід присвятити цей день добрим справам і бути милосердними до усіх.