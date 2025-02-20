Протягом 48 днів люди матимуть можливість переглянути свої звички та зосередитися на духовному розвитку. Як налаштуватися на Великий піст – розповідає 24 Канал з посиланням на відео Костянтина Марченка, настоятеля Жидичинського Свято-Миколаївського монастиря.

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Як підготуватися до Великого посту 2025

За словами архімандрита Костянтина Марченка, вірянам варто усвідомити справжній сенс посту. Християнам слід не просто відмовитися від споживання певних продуктів, а й очистити власні думки й присвятити час молитві та добрим справам. До того ж людям треба позбутися негативу й налагодити стосунки з близькими.

Водночас для того, щоб організм легше переніс зміни в раціоні, важливо поступово змінювати харчові звички. Настоятель монастиря запевнив, що людям варто оцінити свій стан здоров'я і зрозуміти, чи не зашкодить пост людині. Не слід перетворювати його на сувору дієту, оскільки найголовніше – робота над своїм внутрішнім станом.

Це період, коли ми як люди, які маємо в собі гідність, не гордість, а саме гідність, маємо поставити собі запитання: А я можу пожити без м'яса? А я можу пожити без молочного? Без зайвих веселощів? Без кави? Можу чи не можу?

– зауважив священник.

Важливо зазначити, що духовне очищення передбачає також відмову від негативних думок, суперечок і поганих звичок. Людям варто звернути увагу на ті речі, від яких утриматися буде дуже важко. Для когось це можуть бути солодощі, а комусь складно відмовитися від куріння чи алкоголю. Однак вірянам треба навчитися працювати зі своїми залежностями, щоб піст приніс гарний результат.

Ви маєте, знаючи свої проблеми, знаючи свої особливості й схильності, зробити акцент на найбільші свої проблеми. І якщо ми хочемо якогось результату від посту, треба знайти цю ваду, цю схильність і працювати з нею,

– пояснив Костянтин Марченко.

Коли починається Великий піст у 2025 році

Великий піст завжди починається за сім тижнів до Воскресіння Господнього, а саме в понеділок, а закінчується у суботу. Він щороку припадає на різні дати, адже залежить від дня святкування Великодня.

Воскресіння Христове цьогоріч відзначатимуть 20 квітня. Водночас Великий піст стартує 3 березня, а завершиться 19 квітня.