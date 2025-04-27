Ніжні й мелодійні: 10 наймилозвучніших українських прізвищ

Українські прізвища завжди славилися своєю мелодійністю та образністю. Такі родові імена мають особливе звучання, що відгукується в серці кожного українця.

LifeStyle24 з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька розповідає про наймилозвучніші українські прізвища. Детальніше про них – читайте далі в матеріалі.

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Добірка наймилозвучніших українських прізвищ

Українські прізвища, що асоціюються з природою та гармонією, відзначаються особливою милозвучністю. У сучасному світі збереглося чимало гарних родових імен, які здатні вразити своїм звучанням. Ба більше, деякі з них є доволі популярними серед українців. До милозвучних українських прізвищ належать:

Лебединець – в Україні, а саме на Харківщині та Київщині, проживає 1243 людини, які мають це прізвище.

Золотар – відомо про 1254 носіїв такого прізвища, які переважно живуть на Київщині та Харківщині.

Чарівна – 3 представники цього родового імені мешкають у Чернігові.

Соловей – вважається доволі поширеним прізвищем, адже займає 250 місце серед найпопулярніших в Україні. Власниками цього родового імені є 11 009 людей, які живуть в усіх областях країни.

Вишневецька – його має 771 людина. Представники цього прізвища живуть на Дніпровщині та Київщині.

Вербова – налічується 822 власники цього прізвища, які живуть на Київщині та Дніпровщині.

Веснянка – відомо лише про 22 людей, що мають таке прізвище. Вони переважно живуть на Київщині.

Росавська – 17 українців, які можуть похизуватися цим родовим іменем. Власники такого прізвища мешкають на Луганщині.

Лелеченко – вважається рідкісним прізвищем, адже відомо про його 146 носіїв. Вони здебільшого живуть на Київщині, Херсонщині та Одещині.

Червоненко – родове ім'я мають 784 українці, які переважно мешкають у Донецькій та Запорізькій області.

Милозвучні українські прізвища / Фото Freepik

Які прізвища вказують на наявність надприродних здібностей

У давнину декого називали посередниками між світами мертвих і живих. Люди з прізвищами Шаман і Шаманенко могли лікувати, використовуючи лише особливі слова та трави, і розмовляти з духами, чим вражали інших.

Крім цього, існують родові імена, пов'язані з магією Місяця. Для пращурів супутник Землі символізував щось таємниче та непізнане. Саме тому виникали родові імена Місяць, Міськів і Місюра, які наразі мають понад 4000 українців.