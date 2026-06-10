10 найрідкісніших прізвищ в Україні, які ви могли не чути

Здебільшого для створення українських прізвищ використовували гумор, давні професії та унікальний побут предків. Однак деякі з родових імен настільки рідкісні, що сьогодні перебувають на межі повного зникнення.

Водночас їхніх носіїв можна буквально перерахувати на пальцях. Детальніше про найрідкісніші українські прізвища – розповіло генеалогічне товариство "Рідні".

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Найрідкісніші прізвища в Україні

Більшість таких унікальних імен має козацьке коріння. Наші предки на Запорізькій Січі обожнювали давати влучні й іронічні прізвиська, які згодом ставали офіційними родовими іменами. Вони могли описувати характер людини, кумедний випадок із її життя чи навіть особливості зовнішності.

Дослідники генеалогії виділили десятку найколоритніших та найрідкісніших українських прізвищ, які все ще звучать у нашій країні. Серед них:

Панібудьласка – прізвище, яке колись давали надзвичайно ввічливим людям, сьогодні належить усього близько 50 громадянам.

– прізвище, яке колись давали надзвичайно ввічливим людям, сьогодні належить усього близько 50 громадянам. Неїжпапа – наразі в Україні налічується 71 носій такого родового імені.

– наразі в Україні налічується 71 носій такого родового імені. Печиборщ – 77 людей з таким прізвищем в усій країні.

– 77 людей з таким прізвищем в усій країні. Чорнооченко – 15 представників цього родового імені мешкають в Україні.

– 15 представників цього родового імені мешкають в Україні. Убийвовк – ним можуть похизуватися близько 20 людей.

– ним можуть похизуватися близько 20 людей. Добрийвечір – унікальне прізвище, яке виникло з традиційного українського привітання. Наразі відомо про 21 носія цього родового імені.

– унікальне прізвище, яке виникло з традиційного українського привітання. Наразі відомо про 21 носія цього родового імені. Афендик – доволі рідкісне родове ім'я, яке мають лише 4 українці.

– доволі рідкісне родове ім'я, яке мають лише 4 українці. Куропятнік – стародавнє прізвище, яким можуть похизуватися близько 70 носіїв.

– стародавнє прізвище, яким можуть похизуватися близько 70 носіїв. Варва – рідкісне родове ім'я, кількість власників якого становить 38 людей.

– рідкісне родове ім'я, кількість власників якого становить 38 людей. Борщенков – налічується 3 представники цього прізвища в Україні.

Рідкісні українські прізвища / Фото Magnific

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