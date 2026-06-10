В то же время их носителей можно буквально пересчитать по пальцам. Подробнее о самых редких украинских фамилиях – рассказало генеалогическое общество "Родные".

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Самые редкие фамилии в Украине

Большинство таких уникальных имен имеет казацкие корни. Наши предки на Запорожской Сечи обожали давать меткие и ироничные прозвища, которые впоследствии становились официальными родовыми именами. Они могли описывать характер человека, забавный случай из его жизни или даже особенности внешности.

Исследователи генеалогии выделили десятку самых колоритных и редких украинских фамилий, которые все еще звучат в нашей стране. Среди них:

Панібудьласка – фамилия, которую когда-то давали чрезвычайно вежливым людям, сегодня принадлежит всего около 50 гражданам.

– фамилия, которую когда-то давали чрезвычайно вежливым людям, сегодня принадлежит всего около 50 гражданам. Неежпапа – сейчас в Украине насчитывается 71 носитель такого родового имени.

– сейчас в Украине насчитывается 71 носитель такого родового имени. Печиборщ – 77 людей с такой фамилией во всей стране.

– 77 людей с такой фамилией во всей стране. Чернооченко – 15 представителей этого родового имени проживают в Украине.

– 15 представителей этого родового имени проживают в Украине. Убийвовк – им могут похвастаться около 20 человек.

– им могут похвастаться около 20 человек. Добрый вечер – уникальная фамилия, которая возникла из традиционного украинского приветствия. Сейчас известно о 21 носителе этого родового имени.

– уникальная фамилия, которая возникла из традиционного украинского приветствия. Сейчас известно о 21 носителе этого родового имени. Афендик – довольно редкое родовое имя, которое имеют только 4 украинца.

– довольно редкое родовое имя, которое имеют только 4 украинца. Куропятник – древняя фамилия, которой могут похвастаться около 70 носителей.

– древняя фамилия, которой могут похвастаться около 70 носителей. Варва – редкое родовое имя, количество владельцев которого составляет 38 человек.

– редкое родовое имя, количество владельцев которого составляет 38 человек. Борщенков – насчитывается 3 представителя этой фамилии в Украине.

Редкие украинские фамилии / Фото Magnific

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