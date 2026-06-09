Подробнее о фамилиях, которые давали самым привлекательным украинцам – рассказал языковед Юлиан Редько в своей работе "Современные украинские фамилии".

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Какие украинские фамилии давали самым красивым людям?

Голый – известно о 233 его носителях, по данным генеалогического общества "Родные".

– известно о 233 его носителях, по данным генеалогического общества "Родные". Принада – 61 украинец имеет такую фамилию.

– 61 украинец имеет такую фамилию. Форемный – 31 владелец этой фамилии живет в Украине.

– 31 владелец этой фамилии живет в Украине. Хороший – только 145 человек могут похвастаться таким родовым именем.

– только 145 человек могут похвастаться таким родовым именем. Хорошун – 1902 представители этого родового имени, которые сейчас проживают в Украине.

– 1902 представители этого родового имени, которые сейчас проживают в Украине. Хорошко – им могут похвастаться 1084 украинцы.

– им могут похвастаться 1084 украинцы. Чистик – насчитывается 149 владельцев этой фамилии.

Происхождение украинских фамилий / Фото Magnific

Какие еще фамилии указывают на особую внешность человека?

По словам языковеда Юлиана Редько, именно красота становилась причиной для появления благозвучных родовых имен. Среди фамилий, которые принадлежали особенно красивым украинцам:

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