Вместо сухих описаний предки придумывали колоритные слова, что мгновенно подчеркивали характер, вредные привычки или особенности поведения человека. Об этом подробнее – пишет языковед Юлиан Редько в своей работе "Современные украинские фамилии".

Не пропустите От Коваля до Кузнецова: украинские фамилии, которые больше всего пострадали от русификации в СССР

Какие украинские фамилии могут рассмешить?

Особое место в этом списке занимают родовые имена, которые указывают на шумный нрав, любовь к спорам или умение создавать вокруг себя полный беспорядок. Если в древности человек обожал кричать, поднимать шум по пустякам или постоянно задевать других, то сразу получал соответствующую фамилию.

В современном мире такие родовые имена способны легко вызвать смех и улыбку. Среди забавных фамилий:

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Горлай – 69 носителей.

– 69 носителей. Кривденко – 71 представитель.

– 71 представитель. Верещак – 2813 владельцев.

– 2813 владельцев. Репетун – 170 украинцев.

– 170 украинцев. Задира – 741 носитель.

– 741 носитель. Сварун – 10 представителей.

– 10 представителей. Бешкет – 9 носителей.

– 9 носителей. Сварич – 5 украинцев.

– 5 украинцев. Заведия – 121 носитель.

– 121 носитель. Кривда – 1125 представителей.

– 1125 представителей. Шумило – 2197 владельцев.

– 2197 владельцев. Верескун – 926 украинцев.

– 926 украинцев. Горько – 11 носителей.

– 11 носителей. Грубиян – 62 представителя.

– 62 представителя. Задиренко – 2 носителя.

– 2 носителя. Криклий – 78 украинцев.

– 78 украинцев. Скоробреха – 156 носителей.

– 156 носителей. Морочило – 162 представителя.

– 162 представителя. Репетило – 33 владельца.

– 33 владельца. Сварник – 123 украинца.

– 123 украинца. Забияка – 1465 носителей.

– 1465 носителей. Задирака – 741 представитель.

– 741 представитель. Крикун – 4575 владельцев.

Смешные украинские фамилии / Фото Magnific

Кстати, наша редакция рассказывала о украинских фамилиях, которые имеют магические корни.