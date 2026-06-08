Вместо сухих описаний предки придумывали колоритные слова, что мгновенно подчеркивали характер, вредные привычки или особенности поведения человека. Об этом подробнее – пишет языковед Юлиан Редько в своей работе "Современные украинские фамилии".
Не пропустите От Коваля до Кузнецова: украинские фамилии, которые больше всего пострадали от русификации в СССР
Какие украинские фамилии могут рассмешить?
Особое место в этом списке занимают родовые имена, которые указывают на шумный нрав, любовь к спорам или умение создавать вокруг себя полный беспорядок. Если в древности человек обожал кричать, поднимать шум по пустякам или постоянно задевать других, то сразу получал соответствующую фамилию.
В современном мире такие родовые имена способны легко вызвать смех и улыбку. Среди забавных фамилий:Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
- Горлай – 69 носителей.
- Кривденко – 71 представитель.
- Верещак – 2813 владельцев.
- Репетун – 170 украинцев.
- Задира – 741 носитель.
- Сварун – 10 представителей.
- Бешкет – 9 носителей.
- Сварич – 5 украинцев.
- Заведия – 121 носитель.
- Кривда – 1125 представителей.
- Шумило – 2197 владельцев.
- Верескун – 926 украинцев.
- Горько – 11 носителей.
- Грубиян – 62 представителя.
- Задиренко – 2 носителя.
- Криклий – 78 украинцев.
- Скоробреха – 156 носителей.
- Морочило – 162 представителя.
- Репетило – 33 владельца.
- Сварник – 123 украинца.
- Забияка – 1465 носителей.
- Задирака – 741 представитель.
- Крикун – 4575 владельцев.
Смешные украинские фамилии / Фото Magnific
Кстати, наша редакция рассказывала о украинских фамилиях, которые имеют магические корни.