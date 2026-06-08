Вместо сухих описаний предки придумывали колоритные слова, что мгновенно подчеркивали характер, вредные привычки или особенности поведения человека. Об этом подробнее – пишет языковед Юлиан Редько в своей работе "Современные украинские фамилии".

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Какие украинские фамилии могут рассмешить?

Особое место в этом списке занимают родовые имена, которые указывают на шумный нрав, любовь к спорам или умение создавать вокруг себя полный беспорядок. Если в древности человек обожал кричать, поднимать шум по пустякам или постоянно задевать других, то сразу получал соответствующую фамилию.

В современном мире такие родовые имена способны легко вызвать смех и улыбку. Среди забавных фамилий:

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  • Горлай – 69 носителей.
  • Кривденко – 71 представитель.
  • Верещак – 2813 владельцев.
  • Репетун – 170 украинцев.
  • Задира – 741 носитель.
  • Сварун – 10 представителей.
  • Бешкет – 9 носителей.
  • Сварич – 5 украинцев.
  • Заведия – 121 носитель.
  • Кривда – 1125 представителей.
  • Шумило – 2197 владельцев.
  • Верескун – 926 украинцев.
  • Горько – 11 носителей.
  • Грубиян – 62 представителя.
  • Задиренко – 2 носителя.
  • Криклий – 78 украинцев.
  • Скоробреха – 156 носителей.
  • Морочило – 162 представителя.
  • Репетило – 33 владельца.
  • Сварник – 123 украинца.
  • Забияка – 1465 носителей.
  • Задирака – 741 представитель.
  • Крикун – 4575 владельцев.

Смешные украинские фамилии и именаСмешные украинские фамилии / Фото Magnific

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