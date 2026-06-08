Замість сухих описів пращури вигадували колоритні слова, що миттєво підкреслювали характер, шкідливі звички або особливості поведінки людини. Про це детальніше – пише мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".
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Які українські прізвища можуть розсмішити?
Особливе місце в цьому списку посідають родові імена, які вказують на галасливу вдачу, любов до суперечок або вміння створювати навколо себе повний безлад. Якщо у давнину людина обожнювала кричати, здіймати галас через дрібниці чи постійно зачіпати інших, то одразу отримувала відповідне прізвище.
У сучасному світі такі родові імена здатні легко викликати сміх і усмішку. Серед кумедних прізвищ:Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
- Горлай – 69 носіїв.
- Кривденко – 71 представник.
- Верещак – 2813 власників.
- Репетун – 170 українців.
- Задира – 741 носій.
- Сварун – 10 представників.
- Бешкет – 9 власників.
- Сваріч – 5 українців.
- Заведія – 121 носій.
- Кривда – 1125 представників.
- Шумило – 2197 власників.
- Верескун – 926 українців.
- Гіркало – 11 носіїв.
- Грубіян – 62 представники.
- Задиренко – 2 власники.
- Криклій – 78 українців.
- Скоробреха – 156 носіїв.
- Морочило – 162 представники.
- Репетіло – 33 власники.
- Сварник – 123 українці.
- Забіяка – 1465 носіїв.
- Задирака – 741 представник.
- Крикун – 4575 власників.
Смішні українські прізвища / Фото Magnific
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