Замість сухих описів пращури вигадували колоритні слова, що миттєво підкреслювали характер, шкідливі звички або особливості поведінки людини. Про це детальніше – пише мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".

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Які українські прізвища можуть розсмішити?

Особливе місце в цьому списку посідають родові імена, які вказують на галасливу вдачу, любов до суперечок або вміння створювати навколо себе повний безлад. Якщо у давнину людина обожнювала кричати, здіймати галас через дрібниці чи постійно зачіпати інших, то одразу отримувала відповідне прізвище.

У сучасному світі такі родові імена здатні легко викликати сміх і усмішку. Серед кумедних прізвищ:

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  • Горлай – 69 носіїв.
  • Кривденко – 71 представник.
  • Верещак – 2813 власників.
  • Репетун – 170 українців.
  • Задира – 741 носій.
  • Сварун – 10 представників.
  • Бешкет – 9 власників.
  • Сваріч – 5 українців.
  • Заведія – 121 носій.
  • Кривда – 1125 представників.
  • Шумило – 2197 власників.
  • Верескун – 926 українців.
  • Гіркало – 11 носіїв.
  • Грубіян – 62 представники.
  • Задиренко – 2 власники.
  • Криклій – 78 українців.
  • Скоробреха – 156 носіїв.
  • Морочило – 162 представники.
  • Репетіло – 33 власники.
  • Сварник – 123 українці.
  • Забіяка – 1465 носіїв.
  • Задирака – 741 представник.
  • Крикун – 4575 власників.

Смішні українські прізвищаСмішні українські прізвища / Фото Magnific

До речі, наша редакція розповідала про українські прізвища, які мають магічне коріння.