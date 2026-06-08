Замість сухих описів пращури вигадували колоритні слова, що миттєво підкреслювали характер, шкідливі звички або особливості поведінки людини. Про це детальніше – пише мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".

Не пропустіть Від Коваля до Кузнєцова: українські прізвища, які найбільше постраждали від зросійщення в СРСР

Які українські прізвища можуть розсмішити?

Особливе місце в цьому списку посідають родові імена, які вказують на галасливу вдачу, любов до суперечок або вміння створювати навколо себе повний безлад. Якщо у давнину людина обожнювала кричати, здіймати галас через дрібниці чи постійно зачіпати інших, то одразу отримувала відповідне прізвище.

У сучасному світі такі родові імена здатні легко викликати сміх і усмішку. Серед кумедних прізвищ:

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Горлай – 69 носіїв.

– 69 носіїв. Кривденко – 71 представник.

– 71 представник. Верещак – 2813 власників.

– 2813 власників. Репетун – 170 українців.

– 170 українців. Задира – 741 носій.

– 741 носій. Сварун – 10 представників.

– 10 представників. Бешкет – 9 власників.

– 9 власників. Сваріч – 5 українців.

– 5 українців. Заведія – 121 носій.

– 121 носій. Кривда – 1125 представників.

– 1125 представників. Шумило – 2197 власників.

– 2197 власників. Верескун – 926 українців.

– 926 українців. Гіркало – 11 носіїв.

– 11 носіїв. Грубіян – 62 представники.

– 62 представники. Задиренко – 2 власники.

– 2 власники. Криклій – 78 українців.

– 78 українців. Скоробреха – 156 носіїв.

– 156 носіїв. Морочило – 162 представники.

– 162 представники. Репетіло – 33 власники.

– 33 власники. Сварник – 123 українці.

– 123 українці. Забіяка – 1465 носіїв.

– 1465 носіїв. Задирака – 741 представник.

– 741 представник. Крикун – 4575 власників.

Смішні українські прізвища / Фото Magnific

До речі, наша редакція розповідала про українські прізвища, які мають магічне коріння.