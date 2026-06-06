Такі люди могли передбачати події або навіть зцілювати від хвороб. Про ці особливі прізвища детальніше розповів мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".

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Добірка прізвищ, що мають магічне коріння

Багато прізвищ, які асоціюються з ворожінням, гаданням або магією, вважаються досить рідкісними. Вони не входять у перелік найпоширеніших, але їх можна почути в усіх областях України. Люди отримували такі родові імена, коли демонстрували здібності передбачення та розповідали іншим про їхнє майбутнє. У давнину наші предки часто прагнули дізнатися більше про свою долю, тому нерідко зверталися до ворожіння. Серед прізвищ, що вказували на надприродні здібності:

  • Віщенко – 15 носіїв;
  • Пророк – 441 носій;
  • Віщий – 1 носій;
  • Віщанський – 28 носіїв;
  • Бачинський – 2149 носіїв;
  • Віщун – 59 носіїв;
  • Віщак – 328 носіїв;
  • Пророчук – 124 носії.

Водночас наші предки могли мати зв'язок з чорною магією та негативними подіями, через що ставали власниками відповідних прізвищ. До таких родових імен належать:

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  • Шаманенко – 5 носіїв;
  • Місюра – 2842 носії;
  • Відьма – 23 носії;
  • Шаман – 177 носіїв;
  • Місяць – 507 носіїв;
  • Міськів – 456 носіїв;
  • Відьмук – 37 носіїв.

Прізвища, які давали тим, хто вмів ворожитиПрізвища, які давали тим, хто вмів ворожити / Фото Magnific

Які ще прізвища мають загадкове походження?

Дослідники досі вивчають походження родових імен із закінченням -вер, -ахно та -ман. Такі прізвища майже не збереглися до наших часів, тому вважаються доволі рідкісними.

У сучасному світі представники цих родових імен проживають в усіх областях України. Серед таких прізвищ: Хавер, Отвер, Тавер, Авер, Івер, Сахно, Кахно, Махно, Дахно, Котьман, Отман, Бацман, Варман, Сурман і Бікман.