Такі люди могли передбачати події або навіть зцілювати від хвороб. Про ці особливі прізвища детальніше розповів мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".

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Добірка прізвищ, що мають магічне коріння

Багато прізвищ, які асоціюються з ворожінням, гаданням або магією, вважаються досить рідкісними. Вони не входять у перелік найпоширеніших, але їх можна почути в усіх областях України. Люди отримували такі родові імена, коли демонстрували здібності передбачення та розповідали іншим про їхнє майбутнє. У давнину наші предки часто прагнули дізнатися більше про свою долю, тому нерідко зверталися до ворожіння. Серед прізвищ, що вказували на надприродні здібності:

Віщенко – 15 носіїв;

– 15 носіїв; Пророк – 441 носій;

– 441 носій; Віщий – 1 носій;

– 1 носій; Віщанський – 28 носіїв;

– 28 носіїв; Бачинський – 2149 носіїв;

– 2149 носіїв; Віщун – 59 носіїв;

– 59 носіїв; Віщак – 328 носіїв;

– 328 носіїв; Пророчук – 124 носії.

Водночас наші предки могли мати зв'язок з чорною магією та негативними подіями, через що ставали власниками відповідних прізвищ. До таких родових імен належать:

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Шаманенко – 5 носіїв;

– 5 носіїв; Місюра – 2842 носії;

– 2842 носії; Відьма – 23 носії;

– 23 носії; Шаман – 177 носіїв;

– 177 носіїв; Місяць – 507 носіїв;

– 507 носіїв; Міськів – 456 носіїв;

– 456 носіїв; Відьмук – 37 носіїв.

Прізвища, які давали тим, хто вмів ворожити / Фото Magnific

Які ще прізвища мають загадкове походження?

Дослідники досі вивчають походження родових імен із закінченням -вер, -ахно та -ман. Такі прізвища майже не збереглися до наших часів, тому вважаються доволі рідкісними.

У сучасному світі представники цих родових імен проживають в усіх областях України. Серед таких прізвищ: Хавер, Отвер, Тавер, Авер, Івер, Сахно, Кахно, Махно, Дахно, Котьман, Отман, Бацман, Варман, Сурман і Бікман.