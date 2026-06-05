Співачка Klavdia Petrivna здобула шалену популярність, але тривалий час не показувала обличчя. Яке справжнє ім'я артистки – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Яке справжнє ім'я Klavdia Petrivna?

Масштабне викриття особистості Klavdia Petrivna відбулося 30 і 31 серпня 2024 року. Під час своїх перших великих сольних концертів у київському Палаці спорту, які зібрали понад 16 тисяч глядачів, артистка наважилася зняти маску. На першому виступі виконавиця зняла свій фірмовий капелюх, а вже наступного дня повністю відкрила обличчя та назвала себе.

Загадковою зіркою виявилася Соломія Опришко – молода дівчина, яка народилася 13 серпня 2005 року в селі Гірне на Львівщині. Вона з п'яти років займалася музикою, а в червні 2024 року отримала диплом Дрогобицького музичного коледжу за класом скрипки. Викладачі та односельці знали її таємницю, але свідомо тримали інтригу заради успіху дівчини, йдеться на ютуб-каналі Суспільне Львів.

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Звідки Klavdia Petrivna взяла свій псевдонім?

Свій сценічний псевдонім виконавиця запозичила з роману Володимира Винниченка "Записки кирпатого Мефістофеля", де Клавдія Петрівна була однією з головних героїнь.

Зі сцени Палаці спорту Соломія подякувала шанувальникам за підтримку та зазначила, що анонімність допомогла людям оцінити саме її музику, а не зовнішність.

Тепер співачка продовжує кар'єру відкрито, збираючи повні зали та випускаючи нові хіти.