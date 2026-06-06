Такие люди могли предсказывать события или даже исцелять от болезней. Об этих особых фамилиях подробнее рассказал языковед Юлиан Редько в своей работе "Современные украинские фамилии".
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Подборка фамилий, имеющих магические корни
Многие фамилии, которые ассоциируются с гаданием, гаданием или магией, считаются достаточно редкими. Они не входят в перечень самых распространенных, но их можно услышать во всех областях Украины. Люди получали такие родовые имена, когда демонстрировали способности предсказания и рассказывали другим об их будущем. В древности наши предки часто стремились узнать больше о своей судьбе, поэтому нередко обращались к гаданию. Среди фамилий, указывающих на сверхъестественные способности:
- Вищенко – 15 носителей;
- Пророк – 441 носитель;
- Вещий – 1 носитель;
- Вещий – 28 носителей;
- Бачинский – 2149 носителей;
- Вещун – 59 носителей;
- Вещак – 328 носителей;
- Пророчук – 124 носителя.
В то же время наши предки могли иметь связь с черной магией и негативными событиями, из-за чего становились владельцами соответствующих фамилий. К таким родовым именам относятся:Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
- Шаманенко – 5 носителей;
- Мисюра – 2842 носителя;
- Ведьма – 23 носителя;
- Шаман – 177 носителей;
- Луна – 507 носителей;
- Мискив – 456 носителей;
- Ведьмак – 37 носителей.
Фамилии, которые давали тем, кто умел гадать / Фото Magnific
Какие еще фамилии имеют загадочное происхождение?
Исследователи до сих пор изучают происхождение родовых имен с окончанием -вер, -ахно и -ман. Такие фамилии почти не сохранились до наших дней, поэтому считаются довольно редкими.
В современном мире представители этих родовых имен проживают во всех областях Украины. Среди таких фамилий: Хавер, Отвер, Тавер, Авер, Ивер, Сахно, Кахно, Махно, Дахно, Котьман, Отман, Бацман, Варман, Сурман и Бикман.