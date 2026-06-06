Такие люди могли предсказывать события или даже исцелять от болезней. Об этих особых фамилиях подробнее рассказал языковед Юлиан Редько в своей работе "Современные украинские фамилии".

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Подборка фамилий, имеющих магические корни

Многие фамилии, которые ассоциируются с гаданием, гаданием или магией, считаются достаточно редкими. Они не входят в перечень самых распространенных, но их можно услышать во всех областях Украины. Люди получали такие родовые имена, когда демонстрировали способности предсказания и рассказывали другим об их будущем. В древности наши предки часто стремились узнать больше о своей судьбе, поэтому нередко обращались к гаданию. Среди фамилий, указывающих на сверхъестественные способности:

Вищенко – 15 носителей;

– 15 носителей; Пророк – 441 носитель;

– 441 носитель; Вещий – 1 носитель;

– 1 носитель; Вещий – 28 носителей;

– 28 носителей; Бачинский – 2149 носителей;

– 2149 носителей; Вещун – 59 носителей;

– 59 носителей; Вещак – 328 носителей;

– 328 носителей; Пророчук – 124 носителя.

В то же время наши предки могли иметь связь с черной магией и негативными событиями, из-за чего становились владельцами соответствующих фамилий. К таким родовым именам относятся:

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Шаманенко – 5 носителей;

– 5 носителей; Мисюра – 2842 носителя;

– 2842 носителя; Ведьма – 23 носителя;

– 23 носителя; Шаман – 177 носителей;

– 177 носителей; Луна – 507 носителей;

– 507 носителей; Мискив – 456 носителей;

– 456 носителей; Ведьмак – 37 носителей.

Фамилии, которые давали тем, кто умел гадать / Фото Magnific

Какие еще фамилии имеют загадочное происхождение?

Исследователи до сих пор изучают происхождение родовых имен с окончанием -вер, -ахно и -ман. Такие фамилии почти не сохранились до наших дней, поэтому считаются довольно редкими.

В современном мире представители этих родовых имен проживают во всех областях Украины. Среди таких фамилий: Хавер, Отвер, Тавер, Авер, Ивер, Сахно, Кахно, Махно, Дахно, Котьман, Отман, Бацман, Варман, Сурман и Бикман.