Купальська ніч 2025: що можна робити, а чого – категорично не варто

Ніч на Івана Купала вважається особливо містичною й магічною. Цьогоріч вона припадає на 23-24 червня, за новим стилем.

У ніч на Івана Купала можна зробити чимало цікавих речей. Кожен з обрядів пов'язаний з давніми традиціями та повір'ями, пише LifeStyle24.

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Що варто зробити у ніч на Івана Купала 2025

Пройтися босоніж по росі . У ніч на Івана Купала слід вийти на вулицю та стати на траву. Вважається, що купальська роса має цілющу силу, тому може зцілити хвороби та очистити тіло.

. У ніч на Івана Купала слід вийти на вулицю та стати на траву. Вважається, що купальська роса має цілющу силу, тому може зцілити хвороби та очистити тіло. Попросити допомоги в духів стихій . За народними повір'ями, саме цієї ночі духи води, землі та вогню можуть почути людину. До них варто звернутися за підтримкою або порадою щодо майбутнього.

. За народними повір'ями, саме цієї ночі духи води, землі та вогню можуть почути людину. До них варто звернутися за підтримкою або порадою щодо майбутнього. Назбирати цілющих трав . Зібрані в Купальську ніч рослини вважаються особливо сильними. Вони можуть стати потужним оберегом або природними ліками для родини.

. Зібрані в Купальську ніч рослини вважаються особливо сильними. Вони можуть стати потужним оберегом або природними ліками для родини. Зібратися біля вогнища разом з рідними й друзями.

разом з рідними й друзями. Стрибати через багаття . У давнину наші предки вірили, що такі стрибки приносять здоров'я та відганяють злі сили. До того ж можна перевірити своє кохання на міцність за допомогою цього обряду. Якщо взятися за руки з партнером та перестрибнути разом через багаття, то ваші стосунки будуть довговічними.

. У давнину наші предки вірили, що такі стрибки приносять здоров'я та відганяють злі сили. До того ж можна перевірити своє кохання на міцність за допомогою цього обряду. Якщо взятися за руки з партнером та перестрибнути разом через багаття, то ваші стосунки будуть довговічними. Пустити вінок на воду. Дівчата традиційно їх плетуть і потім пускають на річку, ворожачи на судженого. За рухом вінка на воді можна також дізнатися свою долю.

Дівчата традиційно їх плетуть і потім пускають на річку, ворожачи на судженого. За рухом вінка на воді можна також дізнатися свою долю. Поворожити на травах. Для цього варто зібрати букет із польових квітів і покласти його під подушку. Якщо зранку виявиться, що на ліжку лежить щонайменше 12 різних трав, то незабаром відбудеться ваше весілля.

Що робити у ніч на Івана Купала / Фото Freepik

Що не можна робити у Купальську ніч 2025