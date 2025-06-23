У ніч на Івана Купала можна зробити чимало цікавих речей. Кожен з обрядів пов'язаний з давніми традиціями та повір'ями, пише LifeStyle24.

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Що варто зробити у ніч на Івана Купала 2025

  • Пройтися босоніж по росі. У ніч на Івана Купала слід вийти на вулицю та стати на траву. Вважається, що купальська роса має цілющу силу, тому може зцілити хвороби та очистити тіло.
  • Попросити допомоги в духів стихій. За народними повір'ями, саме цієї ночі духи води, землі та вогню можуть почути людину. До них варто звернутися за підтримкою або порадою щодо майбутнього.
  • Назбирати цілющих трав. Зібрані в Купальську ніч рослини вважаються особливо сильними. Вони можуть стати потужним оберегом або природними ліками для родини.
  • Зібратися біля вогнища разом з рідними й друзями.
  • Стрибати через багаття. У давнину наші предки вірили, що такі стрибки приносять здоров'я та відганяють злі сили. До того ж можна перевірити своє кохання на міцність за допомогою цього обряду. Якщо взятися за руки з партнером та перестрибнути разом через багаття, то ваші стосунки будуть довговічними.
  • Пустити вінок на воду. Дівчата традиційно їх плетуть і потім пускають на річку, ворожачи на судженого. За рухом вінка на воді можна також дізнатися свою долю.
  • Поворожити на травах. Для цього варто зібрати букет із польових квітів і покласти його під подушку. Якщо зранку виявиться, що на ліжку лежить щонайменше 12 різних трав, то незабаром відбудеться ваше весілля.

Що робити у ніч на Івана Купала Що робити у ніч на Івана Купала / Фото Freepik

Що не можна робити у Купальську ніч 2025

  • Не можна брати або позичати гроші в борг.
  • Не слід думати про погане та бажати іншим зла.
  • Не рекомендується ображати тварин.
  • Не варто купатися у водоймах на Івана Купала.
  • Не можна спати у ніч на Івана Купала.
  • Не слід підіймати гроші з підлоги.
  • Не рекомендується займатися важкою фізичною роботою.
  • Не можна багато працювати.
  • Не варто хлопцям і вагітним жінкам підходити до водойм.
  • Не слід сваритися та сперечатися з рідними.
  • Не рекомендується займатися рукоділлям, зокрема шити, вишивати та в'язати.