У ніч на Івана Купала можна зробити чимало цікавих речей. Кожен з обрядів пов'язаний з давніми традиціями та повір'ями, пише LifeStyle24.
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Що варто зробити у ніч на Івана Купала 2025
- Пройтися босоніж по росі. У ніч на Івана Купала слід вийти на вулицю та стати на траву. Вважається, що купальська роса має цілющу силу, тому може зцілити хвороби та очистити тіло.
- Попросити допомоги в духів стихій. За народними повір'ями, саме цієї ночі духи води, землі та вогню можуть почути людину. До них варто звернутися за підтримкою або порадою щодо майбутнього.
- Назбирати цілющих трав. Зібрані в Купальську ніч рослини вважаються особливо сильними. Вони можуть стати потужним оберегом або природними ліками для родини.
- Зібратися біля вогнища разом з рідними й друзями.
- Стрибати через багаття. У давнину наші предки вірили, що такі стрибки приносять здоров'я та відганяють злі сили. До того ж можна перевірити своє кохання на міцність за допомогою цього обряду. Якщо взятися за руки з партнером та перестрибнути разом через багаття, то ваші стосунки будуть довговічними.
- Пустити вінок на воду. Дівчата традиційно їх плетуть і потім пускають на річку, ворожачи на судженого. За рухом вінка на воді можна також дізнатися свою долю.
- Поворожити на травах. Для цього варто зібрати букет із польових квітів і покласти його під подушку. Якщо зранку виявиться, що на ліжку лежить щонайменше 12 різних трав, то незабаром відбудеться ваше весілля.
Що робити у ніч на Івана Купала / Фото Freepik
Що не можна робити у Купальську ніч 2025
- Не можна брати або позичати гроші в борг.
- Не слід думати про погане та бажати іншим зла.
- Не рекомендується ображати тварин.
- Не варто купатися у водоймах на Івана Купала.
- Не можна спати у ніч на Івана Купала.
- Не слід підіймати гроші з підлоги.
- Не рекомендується займатися важкою фізичною роботою.
- Не можна багато працювати.
- Не варто хлопцям і вагітним жінкам підходити до водойм.
- Не слід сваритися та сперечатися з рідними.
- Не рекомендується займатися рукоділлям, зокрема шити, вишивати та в'язати.