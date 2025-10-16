Життя слов'ян було тісно пов'язане з природними циклами. Саме тому відлік часу і початку року прив'язувався до ключових астрономічних та сезонних подій.

Втім, визначити точну дату Нового року у стародавніх слов'ян доволі складно, адже у них не було єдиного календаря, а традиції різних племен відрізнялися. Через це більшість дослідників вважає, що існували дві ключові дати святкування: весняне рівнодення та зимове сонцестояння, пише LifeStyle24 з посиланням на DestiNations.

Коли починається Новий рік у стародавніх слов'ян?

Найбільш імовірним періодом для початку нового річного циклу дослідники вважають весняне рівнодення, яке зазвичай припадає на 20 або 21 березня. Ця дата вважається символічною, оскільки асоціювалася з пробудженням природи після зими, перемогою світла над темрявою та початком польових робіт. Також вона була пов'язана з поклонінням Богу Ярилу – втіленню весняного сонця і родючості.

Водночас іншою важливою датою, що також претендує на роль Новоліття, є зимове сонцестояння – найкоротший день у році. Його зазвичай святкують 21 або 22 грудня. Слов'янські обряди зимового циклу, серед яких Коляда та Щедрий вечір, символізують початок річного циклу. Обов'язковим атрибутом цих свят був Дідух, сніп, який асоціювався з майбутнім урожаєм та пам'яттю про предків.

Як стародавні слов'яни святкували Новий рік / Фото Pinterest

Втім, з приходом християнства та прийняттям Юліанського календаря у Київській Русі, дата офіційного початку року знову зазнала змін. Так, вона адаптувалася до церковних традицій. Спочатку Новий рік встановили 1 березня, що відповідало народній традиції весняного оновлення, а також церковним переказам про дату створення світу.

Однак під впливом Візантійської імперії пізніше запровадили іншу дату – 1 вересня. Цей день асоціювався з завершенням збору врожаю та церковним календарем. Що цікаво, саме ця осіння дата тривалий час була офіційним початком року на Русі, аж до реформ Петра I у 1700 році. Саме він уніфікував святкування на 1 січня за прикладом європейських країн, як зазначає портал Spadok.

Новий рік 2026: все що відомо про свято