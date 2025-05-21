Зі святом, вчителі: теплі привітання педагогам з останнім дзвоником у прозі й віршах

Останній дзвоник завжди символізує нові можливості та майбутні починання. У більшості школах України він пройде 23 травня.

LifeStyle24 підготував щирі привітання з останнім дзвоником у картинках, прозі й віршах для вчителів. Подякуйте їм за отримані цінні знання та побажайте усього найкращого.

Не пропустіть Останній дзвоник 2025: найгарніші привітання у картинках і словах для випускників

Привітання з останнім дзвоником для вчителів: картинки, проза й вірші

Дорогі, рідні вчителі! Ви відкривали наші здібності й таланти, огортали ниточкою за ниточкою, створюючи міцний кокон знань. Ми вчили один одного терпіння та поваги, розвиваючи чуйний внутрішній світ. Останній дзвоник продзвенить, і ваші учні як прекрасні метелики полетять пізнавати цей світ. Дякуємо, що дали можливість нам зрозуміти, хто ми, чого хочемо і як знайти своє місце в житті. Ми шануємо вас і вашу глибоку професію, будьте такими ж благородними, справжніми й сильними для всіх школярів!

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Дорогі наші вчителі, дякуємо за ваше терпіння і золоті серця! Ми багато разом пережили за роки навчання, ми вчилися у вас не тільки історії, літератури та фізики, але і життя. Ми навчилися думати, спілкуватися, впевнено себе почувати в цьому світі завдяки вашому досвіду, любові до людей, а іноді й почуттю гумору! Добра вам, здоров'я і хороших учнів!

Привітання з останнім дзвоником 2025 / Колаж LifeStyle24

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Шановні вчителі, вітаю вас з останнім дзвоником! Цей день символізує завершення нелегкої, але дуже важливої роботи. Ваш внесок у життя учнів неоціненний, і я вдячний за вашу відданість, терпіння і професіоналізм. Нехай літо принесе заслужений відпочинок і натхнення для нових досягнень!

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Дорогі вчителі! Сьогоднішній день – це час відзначити вашу працю, терпіння і відданість. Ваші зусилля формують майбутнє покоління, і ми дуже вдячні за важливий внесок у його розвиток. Нехай цей останній дзвоник подарує радість, відпочинок і натхнення для подальших творчих звершень!

Привітання з останнім дзвоником 2025 / Колаж LifeStyle24

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Вчителі, вчителі!

На вас, адже тримається земля!

За працю "спасибі" скажімо дружно!

Ви були поруч, якщо потрібно!

Вчили нас добрішими бути,

Нам ніколи вас не забути!

У любові зізнатися вам хочемо!

За все, за все дякуємо!

Чи залишитеся ви в нашому серці!

Ви підібрали ключик до дверцят,

Змогли зрозуміти нас, полюбити,

Для нас опорою в житті бути!

***

Улюблений вчитель, з останнім дзвоником,

Прийшла пора і нам проститься,

Не буде вже уроків потім,

Ми полетимо зі школи, мов птахи.

Дякую вам за вашу нелегку працю,

Що нас ростили, вивчили, виховали,

Що прищеплювали нам любов до науки

І повагу до моралі.

Бажаємо вам, щоб робота приносила радість,

Щоб щастя було в кожному вашому дні,

Нехай в житті будуть тільки солодощі,

А школа радує подвійно.

Привітання з останнім дзвоником 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Дзвенить дзвінок. Учитель в клас крокує

З журналом під рукою на урок.

Любові в його серці не бракує

Для тих очей дитячих, як зірок,

Що зі свого світу в душу заглядають,

Чекаючи уваги й теплоти.

Й на те, про що очей зірки питають,

Учитель має честь відповісти!

Що ж можемо у святковій ейфорії

Учителям сказати щиро знов?

Спасибі за дитячі світлі мрії!

Подяка вам, шановні, за любов!

Привітання з останнім дзвоником 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Що заплановано було – усе зробили!

Хоч і затрачено енергії багато.

Та основне – дітей учили й любили

Й щодень у школі – це робота й свято!

То ж дякуємо щиро за роботу,

За свято, що в душі жило щоденно.

І за порядність, мудрість і турботу,

Яка ішла від вас до всіх натхненно.

Що ж, рік прожито й знову плани, плани…

Нові завдання десь на видноколі.

Учителі й директор в школі – це титани,

Бо це ж не просто так, а поклик долі!