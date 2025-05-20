З нагоди наближення останнього дзвоника LifeStyle24 підготував теплі привітання для цьогорічних випускників у картинках, прозі й віршах. Збережіть ці вітання собі заздалегідь та не забудьте побажати одинадцятикласникам усього найкращого.
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Привітання з останнім дзвоником для випускників 2025: картинки, проза й вірші
З останнім дзвоником! Не бійся труднощів, вір у свої мрії та прагни до них. Нехай життя буде сповнене цікавих пригод, нових відкриттів та щасливих моментів!
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Щиро вітаю з останнім дзвоником! Нехай цей день стане для тебе початком нового, цікавого та успішного шляху. Бажаю міцних знань, впевненості у своїх силах, мудрих рішень та яскравих досягнень!
Привітання з останнім дзвоником 2025 / Колаж LifeStyle24
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Шкільні роки пролетіли, мов птахи! Але попереду тебе чекає ще багато цікавого. Бажаю щасливого студентського життя, вірних друзів, успішної кар'єри та безмежного натхнення!
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Колись веселий дзвоник зустрічав тебе на порозі в перший клас, а сьогодні він лунає на знак прощання зі школою. Прощальні хвилини завжди наповнені яскравими спогадами й щемливим сумом від того, що йде в минуле щось важливе, дороге, рідне. Сьогодні, я бажаю тобі знайти свою дорогу в житті. Пам'ятай, що для тебе у шкільних вікнах завжди буде горіти світло.
Привітання з останнім дзвоником 2025 / Колаж LifeStyle24
Зазначимо, раніше наша редакція розповідала про інші свята травня 2025 року.
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Останній дзвоник підсумовує
Напружений навчальний рік –
Вітаємо з подією чудовою
Усіх, хто зветься "випускник"!
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Зі звуками останнього шкільного дзвінка
Нехай у вашому житті починається удача,
Невідомі нехай будуть печалі й туга,
І це літо буде досконалістю!
Привітання з останнім дзвоником 2025 / Колаж LifeStyle24
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Вітаю із випуском й радості зичу,
Хай успіх завжди прикрашає обличчя,
Життя хай натхненням і щастям вирує,
І миті гармонії доля дарує!
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Нехай міцніють ваші крила,
Та долі хай будуть щасливі!
Хай негаразди вас оминають,
А друзі й рідні поважають.
Будьте здорові, щасливі
І до навчання кмітливі!