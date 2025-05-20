По случаю приближения последнего звонка LifeStyle24 подготовил теплые поздравления для выпускников в этом году в картинках, прозе и стихах. Сохраните эти поздравления себе заранее и не забудьте пожелать одиннадцатиклассникам всего наилучшего.

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Поздравления с последним звонком для выпускников 2025: картинки, проза и стихи

С последним звонком! Не бойся трудностей, верь в свои мечты и стремись к ним. Пусть жизнь будет полна интересных приключений, новых открытий и счастливых моментов!

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Искренне поздравляю с последним звонком! Пусть этот день станет для тебя началом нового, интересного и успешного пути. Желаю крепких знаний, уверенности в своих силах, мудрых решений и ярких достижений!

Поздравление с последним звонком 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Школьные годы пролетели как птицы! Но впереди тебя ждет еще много интересного. Желаю счастливой студенческой жизни, верных друзей, успешной карьеры и безграничного вдохновения!

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Когда-то веселый звонок встречал тебя на пороге в первый класс, а сегодня он звучит в знак прощания со школой. Прощальные минуты всегда наполнены яркими воспоминаниями и щемящей грустью от того, что уходит в прошлое что-то важное, дорогое, родное. Сегодня, я желаю тебе найти свою дорогу в жизни. Помни, что для тебя в школьных окнах всегда будет гореть свет.

Поздравление с последним звонком 2025 / Коллаж LifeStyle24

Отметим, ранее наша редакция рассказывала о других праздниках мая 2025 года.

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Останній дзвоник підсумовує

Напружений навчальний рік –

Вітаємо з подією чудовою

Усіх, хто зветься "випускник"!

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Зі звуками останнього шкільного дзвінка

Нехай у вашому житті починається удача,

Невідомі нехай будуть печалі й туга,

І це літо буде досконалістю!

Поздравление с последним звонком 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Вітаю із випуском й радості зичу,

Хай успіх завжди прикрашає обличчя,

Життя хай натхненням і щастям вирує,

І миті гармонії доля дарує!

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Нехай міцніють ваші крила,

Та долі хай будуть щасливі!

Хай негаразди вас оминають,

А друзі й рідні поважають.

Будьте здорові, щасливі

І до навчання кмітливі!