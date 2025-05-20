По случаю приближения последнего звонка LifeStyle24 подготовил теплые поздравления для выпускников в этом году в картинках, прозе и стихах. Сохраните эти поздравления себе заранее и не забудьте пожелать одиннадцатиклассникам всего наилучшего.
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Поздравления с последним звонком для выпускников 2025: картинки, проза и стихи
С последним звонком! Не бойся трудностей, верь в свои мечты и стремись к ним. Пусть жизнь будет полна интересных приключений, новых открытий и счастливых моментов!
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Искренне поздравляю с последним звонком! Пусть этот день станет для тебя началом нового, интересного и успешного пути. Желаю крепких знаний, уверенности в своих силах, мудрых решений и ярких достижений!
Поздравление с последним звонком 2025 / Коллаж LifeStyle24
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Школьные годы пролетели как птицы! Но впереди тебя ждет еще много интересного. Желаю счастливой студенческой жизни, верных друзей, успешной карьеры и безграничного вдохновения!
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Когда-то веселый звонок встречал тебя на пороге в первый класс, а сегодня он звучит в знак прощания со школой. Прощальные минуты всегда наполнены яркими воспоминаниями и щемящей грустью от того, что уходит в прошлое что-то важное, дорогое, родное. Сегодня, я желаю тебе найти свою дорогу в жизни. Помни, что для тебя в школьных окнах всегда будет гореть свет.
Поздравление с последним звонком 2025 / Коллаж LifeStyle24
Отметим, ранее наша редакция рассказывала о других праздниках мая 2025 года.
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Останній дзвоник підсумовує
Напружений навчальний рік –
Вітаємо з подією чудовою
Усіх, хто зветься "випускник"!
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Зі звуками останнього шкільного дзвінка
Нехай у вашому житті починається удача,
Невідомі нехай будуть печалі й туга,
І це літо буде досконалістю!
Поздравление с последним звонком 2025 / Коллаж LifeStyle24
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Вітаю із випуском й радості зичу,
Хай успіх завжди прикрашає обличчя,
Життя хай натхненням і щастям вирує,
І миті гармонії доля дарує!
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Нехай міцніють ваші крила,
Та долі хай будуть щасливі!
Хай негаразди вас оминають,
А друзі й рідні поважають.
Будьте здорові, щасливі
І до навчання кмітливі!