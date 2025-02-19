Щороку восени та навесні українці переводять годинники. Так, громадяни переходять на зимовий і літній час.

Однак 16 липня 2024 року Верховна Рада України підтримала законопроєкт №4201. Цей документ передбачає скасування переходу з зимового на літній час. Відповідне рішення Верховної Ради було прийняте у зв'язку з численними обговореннями й дискусіями українців, які не хотіли постійно переводити годинники. Чи перейде Україна на літній час у 2025 році – розповідає 24 Канал.

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Чи переходить Україна на літній час у 2025 році

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що скасування переходу з зимового на літній час сприятиме захисту здоров'я населення. Річ у тім, що громадяни відчували дискомфорт та погіршення самопочуття від щорічних переходів з зимового на літній час. Втім, Президент України Володимир Зеленський не планує підписувати цей законопроєкт. Тому, якщо очільник країни не зробить цього до кінця березня, то переведення годинників скасовувати не будуть.

Так, українці перейдуть на літній час 30 березня о 03:00. Стрілки годинника потрібно буде перевести на годину вперед. У такому разі люди спатимуть на годину менше, але вечори стануть довшими та світлішими.

Важливо нагадати, що більшість електронних пристроїв, серед яких комп'ютери, ноутбуки, планшети, смартфони, смартгодинники, автоматично перейдуть на новий час. Проте механічні годинники доведеться налаштувати самостійно.

Переведення годинників 2025 / Фото Freepik

Що зробити для легкого переходу на новий час

За тиждень до переведення годинників починайте лягати спати на годину раніше та вставати приблизно в один і той самий час. До того ж постарайтеся якомога більше гуляти на свіжому повітрі. Крім цього, варто пити багато води та збалансовано харчуватися. Також слід відмовитися від шкідливих звичок, зокрема вживання алкоголю, та уникати зайвого стресу.

Важливо зазначити, що не рекомендується користуватися гаджетами за дві години до сну, оскільки екран телефону випромінює світло, яке подразнює очі й сповільнює вироблення мелатоніну – гормону, що відповідає за процес засинання.