Перехід з зимового часу на літній: чому в Україні все ще переводять годинники

Щовесни люди починають готуватися до переведення годинників. Питання щорічних переходів на літній та зимовий час в Україні досі залишається предметом дискусій та суперечок.

Частина громадян відчуває сильний дискомфорт від сезонних переведень годинників. Чому в Україні досі переходять на літній і зимовий час – розповідає LifeStyle24.

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Чому в Україні все ще переводять годинники

В Україні почали переводити годинники у 1981 році, щоб ефективніше використовувати світловий день та зекономити енергоресурси. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України "Про порядок обчислення часу на території України" від травня 1996 року, перехід на літній час відбувається в останню неділю березня, а на зимовий – в останню неділю жовтня.

Протягом кількох років громадяни активно дискутують стосовно доцільності сезонних переведень годинників. Хтось вимагає скасування цієї традиції через її негативний вплив на здоров'я людей, а дехто підтримує цей звичай, бо він має достатньо переваг. На тлі цих суперечок у липні 2024 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 4201. Цей документ передбачає скасування сезонного переведення годинників. Згідно з цим законом, 27 жовтня 2024 року мало стати останнім разом, коли українці переводять стрілки, після чого країна повинна була залишитися на постійному зимовому часі.

Однак Президент України Володимир Зеленський не підписав цей законопроєкт. За даними BBC, очільник держави не планує це робити, тому українці надалі переводитимуть стрілки годинника щосезону.

Переведення годинників 2025 / Фото Freepik

Коли в Україні переводять годинники в березні 2025 року

Цьогоріч українці перейдуть на літній час у ніч із суботи, 29 березня, на неділю, 30 березня. Перехід відбудеться о 3:00 ночі, за київським часом. Стрілки годинника потрібно буде перевести на годину вперед. У такому разі люди спатимуть на годину менше, але вечори стануть довшими та світлішими.

Важливо зазначити, що більшість електронних пристроїв, серед яких комп'ютери, ноутбуки, планшети, смартфони, смартгодинники, автоматично перейдуть на новий час. Однак механічні годинники доведеться налаштувати самостійно.