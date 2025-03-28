Часть граждан испытывает сильный дискомфорт от сезонных переводов часов. Почему в Украине до сих пор переходят на летнее и зимнее время – рассказывает LifeStyle24.

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Почему в Украине все еще переводят часы

В Украине начали переводить часы в 1981 году, чтобы эффективнее использовать световой день и сэкономить энергоресурсы. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины "О порядке исчисления времени на территории Украины" от мая 1996 года, переход на летнее время происходит в последнее воскресенье марта, а на зимнее – в последнее воскресенье октября.

В течение нескольких лет граждане активно дискутируют о целесообразности сезонных переводов часов. Кто-то требует отмены этой традиции из-за ее негативного влияния на здоровье людей, а некоторые поддерживают этот обычай, потому что он имеет достаточно преимуществ. На фоне этих споров в июле 2024 года Верховная Рада Украины приняла законопроект № 4201. Этот документ предусматривает отмену сезонного перевода часов. Согласно этому закону, 27 октября 2024 года должно было стать последним разом, когда украинцы переводят стрелки, после чего страна должна была остаться на постоянном зимнем времени.

Однако Президент Украины Владимир Зеленский не подписал этот законопроект. По данным BBC, глава государства не планирует это делать, поэтому украинцы в дальнейшем будут переводить стрелки часов каждый сезон.

Перевод часов 2025 / Фото Freepik

Когда в Украине переводят часы в марте 2025 года

В этом году украинцы перейдут на летнее время в ночь с субботы, 29 марта, на воскресенье, 30 марта. Переход состоится в 3:00 ночи, по киевскому времени. Стрелки часов нужно будет перевести на час вперед. В таком случае люди будут спать на час меньше, но вечера станут длиннее и светлее.

Важно отметить, что большинство электронных устройств, среди которых компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны, смартчасы, автоматически перейдут на новое время. Однако механические часы придется настроить самостоятельно.