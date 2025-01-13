Так, согласно действующим правилам, переход на летнее время должен состояться в последнее воскресенье марта – 30 числа в 3:00. Стрелки часов нужно будет перевести на один час вперед. Однако, состоится ли это – узнайте на LifeStyle24.

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В августе 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №4201, инициированный Русланом Стефанчуком, который предусматривает отмену сезонного перевода времени. Согласно документу, Украина должна перейти на постоянное зимнее время.

Однако пока этот законопроект ожидает подписи президента Владимира Зеленского. Поэтому, если до конца марта 2025 года закон не будет подписан, украинцы традиционно переведут часы на летнее время – на час вперед.

С какой целью переводят часы

Традиционный перевод часов позволит эффективнее использовать дневной свет в течение года, экономить электроэнергию на освещении помещений, оптимизирует рабочее время в соответствии со световым днем и уменьшит расходы на отопление в рабочие часы.

При этом следует учесть несколько важных моментов: большинство современных электронных устройств (смартфоны, компьютеры, смарт-часы) автоматически обновят время, а вот механические часы и старые модели телефонов потребуют ручной настройки.