Чому переводять годинники на літній час: історія традиції, що змінює ритм життя

Двічі на рік мільйони людей в усьому світі переводять стрілки годинника. Так, усі змушені звикати до нового ритму життя та адаптуватися до змін.

Що цікаво, лише у часи Першої світової війни Німеччина та Австро-Угорщина офіційно запровадили літній час. Вже у 1918 році конгрес США встановив поділ на часові пояси та літній час на період війни, щоб заощадити паливо для генерації електричного струму. Згодом до цієї традиції доєдналися інші країни, зокрема США та СРСР, розповідає LifeStyle24.

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Чому переводять годинники на літній час

У 1981 році в Україні вперше перевели годинники з метою заощадження енергії та збільшення світлового дня. Саме тому навесні переходять на літній час, щоб довше користуватися природним світлом, а восени повертають все назад.

Однак далеко не всі країни підтримують таку практику. Деякі держави, зокрема Ісландія та Японія, не змінюють час через негативний вплив на біологічний ритм людини. За словами медиків, переведення годинників може викликати втому, порушення сну та зниження продуктивності.

В Україні протягом останніх років активно обговорюють доречність щорічних переходів на літній і зимовий час. Річ у тім, що громадяни відчувають дискомфорт та погіршення самопочуття від подібних змін, тому в липні 2024 року Верховна Рада України підтримала законопроєкт №4201. Цей документ передбачає скасування переходу з зимового на літній час. Втім, Президент України Володимир Зеленський досі не підписав законопроєкт, тому громадяни продовжуватимуть переводити годинники.

Чому переводять годинники на літній час / Фото Freepik

Коли переводять годинники в Україні у березні 2025

Українці переходять на літній час навесні, в останню неділю березня. У 2025 році переведення годинників в Україні відбудеться в ніч з 29 на 30 березня о 3:00 ранку. Стрілки годинника потрібно буде перевести на годину вперед. У такому разі люди спатимуть на годину менше, але вечори стануть довшими та світлішими.

Зазначимо, що більшість електронних пристроїв, серед яких комп'ютери, ноутбуки, планшети, смартфони, смартгодинники, автоматично перейдуть на новий час. Проте механічні годинники доведеться налаштувати самостійно.