Что интересно, только во времена Первой мировой войны Германия и Австро-Венгрия официально ввели летнее время. Уже в 1918 году конгресс США установил разделение на часовые пояса и летнее время на период войны, чтобы сэкономить топливо для генерации электрического тока. Впоследствии к этой традиции присоединились другие страны, в частности США и СССР, рассказывает LifeStyle24.

Интересно Переход на летнее время 2025: почему стрелки часов переводят в воскресенье

Почему переводят часы на летнее время

В 1981 году в Украине впервые перевели часы с целью экономии энергии и увеличения светового дня. Именно поэтому весной переходят на летнее время, чтобы дольше пользоваться естественным светом, а осенью возвращают все обратно.

Однако далеко не все страны поддерживают такую практику. Некоторые государства, в частности Исландия и Япония, не меняют время из-за негативного влияния на биологический ритм человека. По словам медиков, перевод часов может вызвать усталость, нарушение сна и снижение производительности.

В Украине в последние годы активно обсуждают уместность ежегодных переходов на летнее и зимнее время. Дело в том, что граждане испытывают дискомфорт и ухудшение самочувствия от подобных изменений, поэтому в июле 2024 года Верховная Рада Украины поддержала законопроект №4201. Этот документ предусматривает отмену перехода с зимнего на летнее время. Впрочем, Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не подписал законопроект, поэтому граждане будут продолжать переводить часы.

Почему переводят часы на летнее время / Фото Freepik

Когда переводят часы в Украине в марте 2025 года

Украинцы переходят на летнее время весной, в последнее воскресенье марта. В 2025 году перевод часов в Украине состоится в ночь с 29 на 30 марта в 3:00 утра. Стрелки часов нужно будет перевести на час вперед. В таком случае люди будут спать на час меньше, но вечера станут длиннее и светлее.

Отметим, что большинство электронных устройств, среди которых компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны, смарт-часы, автоматически перейдут на новое время. Однако механические часы придется настроить самостоятельно.