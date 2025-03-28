Что интересно, только во времена Первой мировой войны Германия и Австро-Венгрия официально ввели летнее время. Уже в 1918 году конгресс США установил разделение на часовые пояса и летнее время на период войны, чтобы сэкономить топливо для генерации электрического тока. Впоследствии к этой традиции присоединились другие страны, в частности США и СССР, рассказывает LifeStyle24.

Интересно Переход на летнее время 2025: почему стрелки часов переводят в воскресенье

Почему переводят часы на летнее время

В 1981 году в Украине впервые перевели часы с целью экономии энергии и увеличения светового дня. Именно поэтому весной переходят на летнее время, чтобы дольше пользоваться естественным светом, а осенью возвращают все обратно.

Однако далеко не все страны поддерживают такую практику. Некоторые государства, в частности Исландия и Япония, не меняют время из-за негативного влияния на биологический ритм человека. По словам медиков, перевод часов может вызвать усталость, нарушение сна и снижение производительности.

В Украине в последние годы активно обсуждают уместность ежегодных переходов на летнее и зимнее время. Дело в том, что граждане испытывают дискомфорт и ухудшение самочувствия от подобных изменений, поэтому в июле 2024 года Верховная Рада Украины поддержала законопроект №4201. Этот документ предусматривает отмену перехода с зимнего на летнее время. Впрочем, Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не подписал законопроект, поэтому граждане будут продолжать переводить часы.

Почему переводят часы на летнее времяПочему переводят часы на летнее время / Фото Freepik

Когда переводят часы в Украине в марте 2025 года

Украинцы переходят на летнее время весной, в последнее воскресенье марта. В 2025 году перевод часов в Украине состоится в ночь с 29 на 30 марта в 3:00 утра. Стрелки часов нужно будет перевести на час вперед. В таком случае люди будут спать на час меньше, но вечера станут длиннее и светлее.

Отметим, что большинство электронных устройств, среди которых компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны, смарт-часы, автоматически перейдут на новое время. Однако механические часы придется настроить самостоятельно.