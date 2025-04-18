Це зможе повторити кожен: 3 найцікавіші варіанти писанок, які легко зробити своїми руками

Традиційним атрибутом Великодня є писанки. Нерідко люди розмальовують їх самостійно вдома, вшановуючи давні традиції наших предків.

Якщо ви хочете спробувати створити свою власну писанку, то LifeStyle24 зібрав найцікавіші техніки розпису яєць. Інколи handmade-варіанти виглядають оригінальніше та гарніше за магазинні.

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Класичний восковий розпис

Спершу яйце потрібно ретельно вимити, знежирити оцтом або спиртом і висушити. Далі розігріти бджолиний віск на вогні та наповнити ним писачок – невеликий інструмент, призначений для нанесення візерунків. Почніть малювати на поверхні шкаралупи – ці елементи будуть білого кольору. Втім, якщо ви хочете різноколірну писанку, то варто після цього занурити яйце у барвник, зокрема у червоний, жовтий чи блакитний, та нанести новий малюнок. Повторіть цю процедуру кілька разів, поступово переходячи від світлих до темних відтінків. Коли орнамент буде готовий, то зніміть обережно віск, прогріваючи яйце над свічкою і витираючи його серветкою.

Класичний розпис писанки / Фото Freepik

Класичний розпис писанки / Фото Freepik

Декорування писанки соломкою

Для початку варто підготувати соломку. Наріжте її тонкими смужками, покладіть у гарячу воду приблизно на годину та висушіть. Вже на фарбованому яйці почніть малювати контур вашого візерунка олівцем. Потім із соломи виріжте потрібні форми, наприклад, квіти, зірочки або геометричні фігури, візьміть їх пінцетом та приклейте до поверхні яйця, використавши суперклей або клей ПВА. За бажанням готову писанку можна покрити прозорим лаком для блиску.

Декорування писанки соломкою / Фото idejka.com

Оздоблення писанки акриловими фарбами та малярним скотчем

Візьміть зварене яйце, знежирте його поверхню та насухо витріть. Далі за допомогою тонкого малярного скотчу створіть візерунок. Так, можна наклеїти лінії або фігури, які залишаться незабарвленими. Потім розфарбуйте яйце акриловими фарбами, наприклад, створивши градієнт. Після висихання писанки скотч варто обережно зняти.

Оздоблення писанки / Фото Pinterest

Ці писанки точно прикрасять ваш великодній кошик та стіл. Крім цього, їх легко повторити вдома.