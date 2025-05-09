Що подарувати мамі на День матері 2025: 4 ідеї, які грітимуть душу неньки

У День матері важливо сказати найдорожчій людині найтепліші слова та подарувати щось зворушливе. Варто увімкнути свою уяву, щоб зробити власноруч цікавий подарунок.

LifeStyle24 підготував кілька варіантів презентів, які можна вручити мамі у це важливе сімейне свято. Ці подарунки точно сподобаються неньці, адже вони будуть зроблені з любов'ю і думкою про неї.

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Добірка ідей подарунків мамі на День матері 2025

Домашня ароматна свічка

Така свічка не лише прикрасить дім, а й створить затишок і тепло. Для її виготовлення знадобиться віск (бджолиний або парафіновий), гніт, скляна баночка, аромаолія, сухоцвіти, палички кориці та кавові зерна. Спочатку варто підготувати посудину, зокрема прикрасити її стрічкою або мотузкою. Далі слід закріпити гніт на дні баночки. Після цього треба розтопити віск на водяній бані, додати ароматну олію й обережно залити все у скляну посудину. Туди можна ще додати кілька пелюсток або кавових зерен для краси. Тепер варто дати свічці застигнути.

Домашня свічка / Фото Pinterest

Домашня свічка / Фото Pinterest

Листівка ручної роботи

Для виготовлення гарної листівки потрібні: щільний картон, фарби, стрічки, сухоцвіти, клей і ножиці. Виріжте основу й складіть цей аркуш навпіл. На зовнішній стороні майбутньої листівки намалюйте квіти, серце або щось, що нагадує вам про маму. Прикрасьте аркуш стрічками чи мереживом і приклейте висушені квіти. Водночас всередині слід написати щирі привітання або вірш. До речі, ви можете зробити невелику кишеньку всередині листівки для фото чи записочки для більшої краси.

Листівка ручної роботи / Фото Pinterest

Листівка / Фото Pinterest

Фоторамка

Виріжте основу з картону або переробіть стару рамку. Обклейте її тканиною з орнаментом або кольоровим папером. Далі прикрасьте майбутню рамку ґудзиками, намистинами, стрічками або елементами вишивки. Після цього вставте улюблене фото й додай напис, наприклад: "Найкращій мамі" чи "Люблю тебе". За бажанням можете зробити підставку або отвір для підвішування рамки на стіні.

Фоторамка / Фото Pinterest

Фоторамка / Фото Pinterest

Баночка "100 причин, чому я тебе люблю"

Візьміть скляну баночку й наріжте кольоровий папір на 100 маленьких смужок. На кожній з них напишіть приємні слова, зокрема компліменти або подяку за спільні спогади. Далі скрутіть кожен клаптик у маленький сувій і складіть папірці у баночку. Прикрасьте її стрічками й підпишіть: "100 причин, чому я тебе люблю". Ваш подарунок мама буде відкривати з усмішкою ще багато разів, адже він грітиме її душу.

Ідея подарунка для мами/ Фото Pinterest

Сподіваємося вам сподобалася наша добірка. Обирайте ідею та покажіть мамі свою любов у День матері.