Важливе та особливе свято: коли будемо святкувати Покрову Пресвятої Богородиці у 2025 році

Покрова Пресвятої Богородиці – одне з найголовніших свят для християн, а особливо його шанують в Україні. У цей день заведено йти до церкви та молитися за своїх близьких.

Після переходу на новоюліанський календар змінилась дата святкування Покрови Пресвятої Богородиці. Читайте на 24 Каналі, коли будемо відзначати цей день у новому році.

До теми Коли відзначатимемо Успіння Пресвятої Богородиці у 2025 році: дата за новим календарем

Коли буде Покрова Пресвятої Богородиці у 2025 році

У вересні 2023 року Українська греко-католицька церква та Православна Церква України перейшли на новоюліанський календар. Через це звичні дати більшості релігійних свят змінилися та змістилися.

Якщо за старим стилем Покрову святкували 14 жовтня, то за новим її відзначають на 13 днів раніше. У 2025 році віряни святкуватимуть Покрову Пресвятої Богородиці 1 жовтня.

Що відомо про це свято

Вважається, що історія свята пішла зі столиці Візантії – Константинополя. Коли місто перебувало в оточенні ворога, жителі заховалися в храмі та всю ніч молилися там про порятунок від ворога. Раптом вони побачили незвичне явище, як Пресвята Богородиця йшла по повітрю, помолилась та зняла з себе покрову.



Покрова Пресвятої Богородиці / Фото з Вікіпедії

Вона розкрила тканину та захистила ним людей у храмі від ворогів. У цей день віряни йдуть до церкви та моляться Діві Марії, просячи здоров'я рідним. Під час війни християни молять про захист українських захисників.

Що робили в народі в цей день

Свято Покрови у народі вважалося перехідним між літом та зимою. До цього дня мали прибрати увесь врожай з поля та підготуватися до холодів. 1 жовтня часто грали весілля, адже вважалося, що шлюб, укладений в цей день, буде міцним та щасливим.