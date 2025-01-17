После перехода на новоюлианский календарь изменилась дата празднования Покрова Пресвятой Богородицы. Читайте на 24 Канале, когда будем отмечать этот день в новом году.

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Когда будет Покрова Пресвятой Богородицы в 2025 году

В сентябре 2023 года Украинская греко-католическая церковь и Православная Церковь Украины перешли на новоюлианский календарь. Из-за этого привычные даты большинства религиозных праздников изменились и сместились.

Если по старому стилю Покров праздновали 14 октября, то по новому ее отмечают на 13 дней раньше. В 2025 году верующие будут праздновать Покров Пресвятой Богородицы 1 октября.

Что известно об этом празднике

Считается, что история праздника пошла из столицы Византии – Константинополя. Когда город находился в окружении врага, жители спрятались в храме и всю ночь молились там о спасении от врага. Вдруг они увидели необычное явление, как Пресвятая Богородица шла по воздуху, помолилась и сняла с себя покров.



Покров Пресвятой Богородицы / Фото из Википедии

Она раскрыла ткань и защитила им людей в храме от врагов. В этот день верующие идут в церковь и молятся Деве Марии, прося здоровья родным. Во время войны христиане молятся о защите украинских защитников.

Что делали в народе в этот день

Праздник Покрова в народе считался переходным между летом и зимой. К этому дню должны были убрать весь урожай с поля и подготовиться к холодам. 1 октября часто играли свадьбы, ведь считалось, что брак, заключенный в этот день, будет крепким и счастливым.