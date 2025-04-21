Яких заборон варто дотримуватися у понеділок після Великодня
- На Поливаний понеділок заборонено займатися важкою фізичною працею, сваритися, пліткувати, думати про погане та зловживати алкоголем.
- Не можна прибирати на могилах, вінчатися, одружуватися, тримати вдома старі речі та сидіти вдома наодинці.
21 квітня, після Великодня, відзначатиметься Поливаний понеділок, який ще називають Обливаним або Світлим. У цей день люди обливаються водою, аби захиститися від хвороб, адже вважається, що вона має цілющу силу.
Наші предки влаштовували застілля, ходили в гості одне до одного, обмінювалися писанками та крашанками. У понеділок після Великодня також варто дотримуватися деяких заборон. Яких – дізнавайтеся на сайті LifeStyle 24.
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Поливаний понеділок: що не можна робити
- Не можна займатися важкою фізичною працею, хатніми справами, рукоділлям.
- Заборонено сваритися, лихословити, пліткувати.
- Не варто думати про погане, сумувати, сперечатися.
- Краще відкласти роботу на городі та в саду на інший день.
- Не слід багато їсти та зловживати алкогольними напоями.
Також кажуть, що у Поливаний понеділок не можна прибирати на могилах родичів, вінчатися та одружуватися. До того ж не варто тримати вдома старі речі та сидіти вдома наодинці.
До речі, сьогодні відзначається Страсна п'ятниця. У цей день не можна займатися хатніми справами та рукоділлям, важко працювати. Важливо утримувати від веселощів та розваг, варто провести час у тиші, спокої та молитві. Крім того, не рекомендують пекти паску – це ще можна буде зробити у Велику суботу.
Багато людей у цей день дотримуються суворого посту – аж поки у церкві не винесуть Плащаницю.