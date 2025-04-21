Наши предки устраивали застолья, ходили в гости друг к другу, обменивались писанками и пасхальными яйцами. В понедельник после Пасхи также стоит придерживаться некоторых запретов. Каких – узнавайте на сайте LifeStyle 24.

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Поливальный понедельник: что нельзя делать

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, домашними делами, рукоделием.

Запрещено ссориться, сквернословить, сплетничать.

Не стоит думать о плохом, грустить, спорить.

Лучше отложить работу на огороде и в саду на другой день.

Не следует много есть и злоупотреблять алкогольными напитками.

Также говорят, что в Поливальный понедельник нельзя убирать на могилах родственников, венчаться и жениться. К тому же не стоит держать дома старые вещи и сидеть дома в одиночестве.

Кстати, сегодня отмечается Страстная пятница. В этот день нельзя заниматься домашними делами и рукоделием, тяжело работать. Важно воздерживаться от веселья и развлечений, стоит провести время в тишине, покое и молитве. Кроме того, не рекомендуют печь пасху – это еще можно будет сделать в Великую субботу.

Многие люди в этот день придерживаются строгого поста – пока в церкви не вынесут Плащаницу.