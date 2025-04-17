У Страсну п'ятницю важливо дотримуватися деяких заборон, щоб вшанувати мученицьку смерть Сина Божого. Що не можна робити у цей день – розповідає LifeStyle24.

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Страсна п'ятниця 2025: історія свята

За Євангелієм, того дня Ісуса Христа засудили на смерть, а саме на розп'яття. Цей вирок ухвалив юдейський правитель Понтій Пілат. Син Божий самостійно ніс свій хрест на гору Голгофа, де Його розіп'яли між двома злочинцями. Христос зазнав страшних мук, адже кожною частиною тіла відчував біль та спрагу. Та навіть у момент найбільшого страждання Ісус молився за своїх катів, кажучи: "Отче, прости їм, бо не знають, що роблять".

Після Його смерті двоє учнів, Йосип та Никодим, вирішили поховати Спасителя. Вони обгорнули тіло в плащаницю і поклали в печеру, вхід до якої закрили великим каменем.

Страсна п'ятниця 2025 / Фото Freepik

Що не можна робити у Страсну п'ятницю 2025

У цей день заборонено займатися хатніми справами, зокрема прибиранням та пранням. Також слід відмовитися від рукоділля у Страсну п'ятницю та не вишивати, в'язати чи шити, натомість варто присвятити час тиші.

Водночас християнам не можна виконувати будь-яку важку фізичну працю. Адже її слід було завершити ще в Чистий четвер, напередодні Страсної п'ятниці. Крім цього, вірянам не дозволяється споживати їжу, поки в церквах не винесуть Плащаницю – зображення Ісуса Христа. Зокрема, це стосується алкоголю, який також не можна пити у цей день.

Також не рекомендується брати в руки гострі предмети та стригти собі волосся чи нігті. Річ у тім, що існує високий ризик привабити нещастя або скоротити тривалість власного життя. Важливо зазначити, що вірянам слід утриматися від будь-яких веселощів і розваг, а натомість провести цю п'ятницю за молитвою.