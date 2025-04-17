Крім цього, у церкві розповідають про зраду Юди та молитву Ісуса Христа у Гетсиманському саду. За Євангелієм, саме у цей день з'явилося Таїнство Святого Причастя, під час якого люди куштують хліб, який символізує тіло Спасителя, та випивають ковток вина, що означає кров Сина Божого, розповідає LifeStyle24.

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Що не можна робити у Чистий четвер

Не варто порушувати Великий піст, зокрема споживати м'ясні та молочні продукти.

Не слід брати або позичати гроші в борг.

Не можна лихословити, заздрити, пліткувати та бажати іншим зла.

Не рекомендується розважатися та веселитися.

Не варто нехтувати прибиранням та гігієною.

Не слід ходити в брудних речах.

Не можна після прибирання виливати брудну воду в будинку.

Не рекомендується відмовляти в допомозі нужденним.

Не варто сваритися та сперечатися з рідними.

Не слід залишати брудний посуд на столі та розкидати речі в оселі.

Що не можна робити у Чистий четвер / Фото Freepik

Що можна робити у Чистий четвер

У цей день заведено розпочинати підготовку до Великодня. Так, спершу варто зайнятися генеральним прибиранням в домі, зокрема помити підлогу, вікна та двері. Вважалося, що тоді люди приваблять добробут і щастя в оселю. Також у Чистий четвер слід позбутися непотрібних речей та звільнити місце для чогось нового.

Водночас вірянам рекомендується завершити всі свої важливі справи та важку фізичну працю. Крім цього, у цей день господині готують великодні страви, випікають паски та фарбують яйця. Важливо все встигнути зробити до Страсної п'ятниці. Річ у тім, що це скорботний день, в який згадують страждання Ісуса Христа на горі Голгофі, тому заборонено займатися будь-якими справами.