У 2025 році Чистий четвер припадає на 17 квітня. Як і коли правильно купатися в цей день – розповідає LifeStyle24.

Цікаво У який день можна пекти паску: запам'ятайте це

Чистий четвер 2025: як і коли правильно купатися

За традицією віряни мають почати купатися та вмиватися ще до світанку. Це дозволить змити всі негаразди, що накопичилися за рік. Ті, хто дотримується цього звичаю, часто готують воду заздалегідь і кладуть у неї срібну ложку або інший срібний предмет. Згідно з народним повір'ям, вода, настояна на сріблі, надає сили та зберігає молодість.

Під час умивання або купання заведено тихо молитися, просячи в Бога або Пресвятої Богородиці очищення від гріхів й здоров'я для себе та близьких. Так, можна промовляти такі слова: "Як сповіді очищають, як вода бруд змиває, так і ти, Четвер, чистим будь. Очисти мене, раба Божого, від всякого зла, від образи, від неслухняності, від чужої хули, від поганої поголоски, від злих розмов, від марних суперечок. В ім'я Отця і Сина і Святого духа. Амінь".

Також рекомендується купатися стоячи в прохолодній воді, щоб ретельно очистити тіло. Крім цього, в процесі можна уявляти, як світло звільняє душу від негативної енергії.

Як правильно купатися у Чистий четвер / Фото Freepik

Що не можна робити у Чистий четвер

У Чистий четвер заведено нічого не позичати, зокрема гроші, одяг чи продукти. Наші предки вірили, що разом з речами винесуть добробут і щастя з оселі. Важливо зазначити, що вірянам заборонено нехтувати генеральним прибиранням будинку. Його варто завершити до заходу сонця, бо тоді вже починаються богослужіння в церквах, на яких християнам слід бути присутніми.

Про інші заборони, що діють на Чистий четвер – читайте далі в матеріалі.