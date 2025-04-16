Так, Він на власному прикладі продемонстрував беззаперечну смиренність християнина. Про заборони Чистого четверга – розповідає LifeStyle24.

Цікаво Найсвітліше свято року: 4 цікаві факти про Великдень, які ви могли не знати

Що не можна робити у Чистий четвер 2025

У цей день існує низка заборон, яких варто дотримуватись, щоб не накликати біди. Так, вірянам забороняється лінуватися та байдикувати, бо тоді приваблять хвороби. Також християнам не слід ігнорувати вмивання вранці. У народі вірили, що вода принесе здоров'я та забере усі негаразди в Чистий четвер.

Водночас у свято слід уникати конфліктів, злих слів і навіть образ у думках. Крім цього, не можна пліткувати, заздрити та лихословити.

У Чистий четвер також заведено нічого не позичати, зокрема гроші, одяг чи продукти. Наші предки вірили, що разом з речами винесуть добробут і щастя з оселі. Важливо зазначити, що вірянам заборонено нехтувати генеральним прибиранням будинку. Його варто завершити до заходу сонця, бо тоді вже починаються богослужіння в церквах, на яких християнам слід бути присутніми.

Чистий четвер 2025 / Фото Freepik

Прикмети на Чистий четвер

Якщо сьогодні не прибрати дім, то цей рік пройде у сварках і суперечках з рідними.

Якщо надворі гарна погода, то весна буде теплою.

Якщо надворі негода, то така ж погода буде і влітку.

Якщо у Чистий четвер винести щось зі своїх речей з дому, то очікуйте поганих новин.

Якщо паска вийшла важка і погано пропечена, то цьогоріч доведеться постати перед труднощами.

Якщо паска вийшла легка і зарум'янена, то рік пройде спокійно.

Якщо сьогодні підняти гроші з підлоги, то накличете фінансові труднощі.

Зазначимо, що раніше ми розповідали в які дні варто пекти паски.