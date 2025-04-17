Цьогоріч Страсна п'ятниця припадає на 18 квітня. У цей день віряни дотримуються особливо суворого посту та не споживають їжу, поки в церквах не винесуть Плащаницю, символічне зображення Сина Божого. Чому Страсна п'ятниця має таку назву – розповідає LifeStyle24.

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Страсна п'ятниця 2025: чому так називається

Назва цього дня походить від латинського слова "passio", тобто "страждання". Водночас словосполучення "Страсна п'ятниця" могло виникнути через вислів "Страсті Христові". За Святим Письмом, у п'ятницю, перед святом Великодня, Ісуса засудили на розп'яття, яке вважалося найганебнішою на той час карою. Цей вирок виніс правитель Юдеї – Понтій Пілат.

Ісус самотужки ніс свій хрест на гору Голгофа. Там Христа розіп'яли між двома злочинцями, адже тоді таку кару призначали лише розбійникам та вбивцям. Люди, яких засуджували до розп'яття, зазнавали страшного фізичного болю, адже кожна частина тіла страждала від жахливих мук і нестерпної спраги. Та біль Христа був не лише тілесним, а й духовним, оскільки Спасителя принижували та висміювали. Попри це, під час розп'яття Він молився за своїх мучителів, промовивши: "Отче, прости їм, бо не знають, що роблять".

Після смерті Ісуса двоє його учнів Йосип та Никодим отримали дозвіл поховати тіло. Вони загорнули Сина Божого у плащаницю та поклали в печеру, яку закрили великим каменем. Саме там згодом Ісус Христос воскрес.

Що не можна робити у Страсну п'ятницю

Не варто займатися хатніми справами.

Не слід важко працювати.

Не можна їсти, поки не винесуть Плащаницю.

Не рекомендується рубати дрова.

Не варто займатися рукоділлям, зокрема шити, вишивати та в'язати.

Не можна заздрити, пліткувати та лихословити.

Не рекомендується влаштовувати гучні святкування.

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