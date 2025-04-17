В этом году Страстная пятница приходится на 18 апреля. В этот день верующие придерживаются особенно строгого поста и не употребляют пищу, пока в церквях не вынесут Плащаницу, символическое изображение Сына Божьего. Почему Страстная пятница имеет такое название – рассказывает LifeStyle24.

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Страстная пятница 2025: почему так называется

Название этого дня происходит от латинского слова "passio", то есть "страдание". В то же время словосочетание "Страстная пятница" могло возникнуть из-за выражения "Страсти Христовы". По Священному Писанию, в пятницу, перед праздником Пасхи, Иисуса осудили на распятие, которое считалось самой позорной в то время казнью. Этот приговор вынес правитель Иудеи – Понтий Пилат.

Иисус самостоятельно нес свой крест на гору Голгофа. Там Христа распяли между двумя преступниками, ведь тогда такую казнь назначали только разбойникам и убийцам. Люди, которых приговаривали к распятию, испытывали страшную физическую боль, ведь каждая часть тела страдала от ужасных мук и невыносимой жажды. Боль Христа была не только телесной, но и духовной, поскольку Спасителя унижали и высмеивали. Несмотря на это, во время распятия Он молился за своих мучителей, сказав: "Отче, прости им, ибо не знают, что делают".

После смерти Иисуса двое его учеников Иосиф и Никодим получили разрешение похоронить тело. Они завернули Сына Божьего в плащаницу и положили в пещеру, которую закрыли большим камнем. Именно там впоследствии Иисус Христос воскрес.

Что нельзя делать в Страстную пятницу

Не стоит заниматься домашними делами.

Не следует тяжело работать.

Нельзя есть, пока не вынесут Плащаницу.

Не рекомендуется рубить дрова.

Не стоит заниматься рукоделием, в частности шить, вышивать и вязать.

Нельзя завидовать, сплетничать и злословить.

Не рекомендуется устраивать громкие празднования.

Напомним, что ранее мы рассказывали, когда сойдет Благодатный огонь в 2025 году.