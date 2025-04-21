Великодні традиції України: для чого обливатися водою на Поливаний понеділок

Поливаний понеділок – одна з найяскравіших і найвеселіших весняних традицій, яка зберегла свою самобутність до наших днів. У другий день після Великодня молодь з відрами, пляшками й навіть водяними пістолетами ганяє одне за одним – і все це не просто для розваги.

Про те, чому обливаються водою у Поливаний понеділок – пише Lifestyle24.

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Поливаний (або Обливаний) понеділок – це перший понеділок після Великодня, який в Україні традиційно відзначають обливаючи одне одного водою. Це веселе дійство має глибоке дохристиянські корені. Вода здавна символізувала очищення, оновлення та життєву силу. Наші предки вірили, що обливання водою допоможе "змити" злу енергію, забезпечить здоров’я та удачу на весь рік.

Крім того, молоді чоловіки обливали дівчат на виданні, демонструючи таким чином свою зацікавленість. У народі говорили: "Якщо дівчину не облили на Поливаний понеділок – їй буде складно знайти пару".

Чому саме в понеділок Понеділок після Великодня вважався днем радості, коли люди вже відсвяткували Воскресіння Христа й могли дозволити собі веселощі.

У різних регіонах України ця традиція мала свої особливості. Наприклад, на Закарпатті існував звичай занурювати дівчат у річку. Хлопці чатували біля водойм, а коли бачили дівчину, хапали її та несли до води. В інших місцевостях парубки приходили до дому дівчини, гукали: "Прийшли мити!" і, коли вона виходила, тричі лили воду їй на руки. Дівчина вмивалася і дарувала хлопцям писанки.

Тепер у містах усе частіше обливання – це веселий флешмоб. У Львові, Івано-Франківську, Тернополі часто влаштовували великі "водяні баталії" просто в центрі міста.